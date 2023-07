Wat Flow Traders ons leert over het verschil tussen koers en waarde

Op een paar dagen na staat Flow Traders op de kop af acht jaar genoteerd op het Damrak.

Strikt genomen is een handelshuis simpele business voor beleggers: in een drukke en hectische markt wordt er veel geld verdiend en bij krachs of market events is er zelfs een jackpot-optie. Die winst gaat op aan bonussen en verder aan de gebruikelijke zaken als investeringen en mogelijk schuldenafbouw. De rest gaat naar de aandeelhouders.

Zoals we intussen in die acht jaren hebben gemerkt bij Flow Traders, kan dat zeer lucratief zijn. De andere kant van de medaille is dat er in stille tijden geen spreekwoordelijk droog brood wordt verdiend, zoals nu het geval is bij het handelshuis. Vandaar ook die tweetraps-winstwaarschuwing van afgelopen vrijdag en vandaag.

Geen wonder natuurlijk, deze cijfers, met die almaar dalende volatiliteit. Dat is echter niet het hele verhaal, want de CBOE VIX-index stond bijvoorbeeld met name in 2016 en 2017 nog de helft lager dan nu.



Dan is er ook nog de vastrentende markt. De volatiliteit is daar wel structureel hoger dan in de beginjaren van Flow Traders.



Wellicht had Flow Traders zich het achtjarig beursjubileum ook iets anders voorgesteld dan met deze dikke underperformance. Dan redt het dividend nog de meubelen, want de koers is bijna gehalveerd sinds de beursgang. Merk ook het grote verschil op tussen de de AEX prijs- en herbeleggingsindex - en dat in acht jaar.



Even tussendoor: het verschil is na veertig jaar al helemaal groot. Dat is de tijd die ervoor staat om een pensioen op te bouwen. Beleggen doet u voor het dividend (en aandeleninkoop, ofwel aandeelhouders-return), en de koers is bijzaak: het actuele prijskaartje voor de waarde die u koopt.



Waardescheppend vermogen

Waarde. Dat is de crux. Zo komen we terug bij Flow Traders, dat per saldo geld genoeg verdient, getuige het feit dat de koers zoveel lager staat, maar dat de belegging per saldo vlak is. Het grote probleem van het handelshuis is dat het geen waarde weet te scheppen. Iets waar ook cyclicals als ArcelorMittal en Randstad mee hannesen.

De ETF-business blijft maar groeien - de $10 biljoen-grens is al overschreden - en Flow Traders onderneemt allerhande initiatieven, onder meer met handel in crypto en met uitrol naar het buitenland, vooral naar de VS. AI gaat ook zeker niet ongemerkt voorbij, daar mag u vanuit gaan. Onderaan de streep is daar alleen nog weinig van te merken.

Wat u als belegger wilt is natuurlijk dat die omzetten en winsten van het huis veel gestager zijn. Minder volatiel en dan natuurlijk door de jaren heen per saldo keurig oplopend van linksonder naar rechtsboven in de grafiek. Dat lukt Flow Traders gewoon nog niet en de markt wenst er ook niet op voor te sorteren, getuige de koers.

Het lukt het concern dus nog niet om structureel meer waarde te scheppen. En uitgerekend waarde, waardescheppend vermogen en vooral verwacht waardescheppend vermogen wordt op de beurs véél hoger gewaardeerd dan verdienend vermogen. Dat leest u ook zo aan de AEX-data af.

Van afgelopen zondag, uit onze Vooruitblik:

Hoe zien de AEX-fondsen er onderliggend uit? Kwaliteit is duur... U ziet in de tabel hieronder van links naar rechts de kolommen en dat zijn:

Slotkoers vrijdag

Year-to-date koerswinst of -verlies

Twaalfmaands verwachte koerswinstverhouding

Twaalfmaands verwachte winstgroei

Twaalfmaands verwachte omzetgroei

Dividendrendement

Twaalfmaands verwachte dividendgroei



Zie het verschil in waardering maar - van hoog naar laag - tussen onze:

hooggewaardeerde tech-fondsen (Adyen, ASML, ASML, Besi en Prosus)

veelal ook prijzige waarde-aandelen (Ahold Delhaize, Exor, Heineken, KPN, RELX, UMG, Unilever en Wolters Kluwer)

goedkope (en ook dure) cyclicals (AkzoNobel, ArcelorMittal, IMCD, Shell en Randstad)

spotgoedkope financials (ABN Amro, Aegon, ASR, ING en NN) en ja, zeker bij de banken is ondernemen en waarde scheppen iets uit het verleden. Met man en macht die anderhalve euro zwart geld opsporen, daar investeren ze in!

DSM-Firmenich (mogelijke kartelafpraken) en Philips (beademingsapparatuur) kennen issues

AkzoNobel, Exor (of is dat ook cyclisch met grote overweging in Ferrari en Stellantis?), IMCD en eigenlijk ook wel DSM-Firmenich (30 keer de verwachte winst!) en Philips zijn de uitzonderingen in deze duur-goedkoop-vergelijking

Dan nu dezelfde tabel voor de AMX, waar Flow Traders deel van uitmaakt. Tja. De waardering, hè?