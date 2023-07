Ruime halvering handelsinkomsten Flow Traders Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders verwacht dat de genormaliseerde netto handelsinkomsten in het tweede kwartaal ruimschoots zijn gehalveerd tot 49 miljoen euro. Dit meldde de flitshandelaar dinsdag voorbeurs. De overige inkomsten schat Flow Traders op 2 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2023 bedroegen de netto handelsinkomsten nog 110,4 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog ruim 148 miljoen euro en in de laatste drie maanden van 2022 was dit een ruime 115 miljoen euro. De operationele kosten zouden volgens het bedrijf in lijn liggen met de afgegeven outlook, "wat resulteert in een licht positieve genormaliseerde operationele winst". Flow Traders sprak dinsdag van een "significante afname van de handelsvolumes, in combinatie met een lagere volatiliteit in de meeste regio's en activaklassen". Vorige week waarschuwde Flow Traders al voor de moeilijke marktomstandigheden in het tweede kwartaal. "De combinatie van dalende volumes en volatiliteit afgelopen kwartaal betekent dat de impact op onze omzet groter is dan deze twee maatstaven afzonderlijk", aldus Flow Traders vorige week. Volgens de flitshandelaar is er geen sprake van een trend, maar van een cyclische fase. Afgelopen jaar profiteerde Flow Traders juist nog van een sterk opgelopen volatiliteit, door onder meer de Russische inval in Oekraïne. De reden dat Flow Traders dinsdag opnieuw met een persbericht kwam, is volgens het bedrijf dat de marktverwachtingen "te ver aflagen van onze voorlopige resultaten", zei een woordvoerder tegen ABM Financial News. Om zo transparant mogelijk te zijn, besloot Flow Traders met deze voorlopige cijfers naar buiten te treden. Op 28 juli publiceert Flow Traders de cijfers over het tweede kwartaal. Update: om reactie Flow Traders toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.