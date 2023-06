Beleggers focussen op het Fed-rentebesluit

Consultant McKinsey schatte in een recent uitgekomen rapport de economische impact van (generatieve) Artificial Intelligence in op $2.600 - $5.300 miljard. Dit onder andere op basis van verwachte efficiëntiewinsten bij zaken als klantenservice, marketing en verkoop.

McKinsey maakte - heel slim - wel direct het voorbehoud dat de technologie meer toepassingen zal kennen in de toekomst dan waar nu op geconcentreerd is. De grootste impact zal AI volgens de vermaarde consultancyfirma hebben op de financiële sector, hightech en (bio-)farma.

Chatbots die klanten te woord staan, apps om snel marketing- en verkooppresentaties te maken eenvoudige computercode dat door AI kan worden geproduceerd: de mogelijkheden zijn eindeloos.

Dan nog even dit

De IEA - International Energy Agency - ziet voor de komende jaren, in ieder geval tot en met 2028, geen aanbodtekort aan olie. Interessanter allicht nog is dat de organisatie de nog altijd groeiende vraag naar olie nog voor 2030 zal stoppen, onder andere dankzij een shift van auto's op fossiele brandstoffen naar EV's. Dat ziet er als volgt uit:

Het plaatje voor de korte termijn wijkt overigens sterk af van de langetermijnprojecties van de IEA. De komende maanden kan er wel krapte op de oliemarkt ontstaan als gevolg van een sterke (herstel-)vraag vanuit China terwijl de Opec+ juist de productie verder vermindert. En ook voor 2024 vreest de IEA voor een erg krappe oliemarkt.

Dan nog even dit II

Shell (+0,7%) houdt vandaag zijn Capital Markets Day in, waar anders, New York. Echt grote verrassingen had het concern niet in petto voor beleggers, maar het is duidelijk dat aandeelhouders de komende jaren weinig reden tot klagen zullen hebben.

Shell to raise dividend and cut spending https://t.co/shgcgtUHP3 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 14, 2023

Het dividend wordt verhoogd, te weten met 15% vanaf het tweede kwartaal en Shell heeft de bandbreedte voor de totale distributie naar aandeelhouders (dividend en aandeleninkoop etc), te verhogen. Dat gaat nu naar 30 - 40% van de operationele kasstroom, waar dat eerder 20 - 30% was.

Om financieel gezond te blijven zal Shell de capex jaarlijks met enkele miljarden verlagen. Tevens wordt ingezet op een ronde kostenbesparingen. Shell denkt de kosten structureel met $2 - $3 miljard omlaag te kunnen brengen, per eind 2025. Verdere details later deze week bij IEX Premium.

Damrak

Het zonnetje blijft schijnen, buiten maar óók op het Damrak waar het sentiment licht bullish blijft. Het jongste inflatiecijfer uit de VS viel gisteren licht mee - de markt rekent op een rentepauze van de Fed - en beleggers tonen zich optimistisch.

De AEX (+0,5%) ging positief van start en wist dat gedurende de dag voor een deel van te houden, gedragen door onder andere winsten bij de financials. Zowel traditionele grootbanken, fintechs als verzekeraars boekten aantrekkelijke koerswinsten.

Het cyclische ArcelorMittal (+1,4%) won op de hoop dat de jongste rentestap van de Peoples Bank of China (PBOC) leidt tot hogere staalprijzen. Het eveneens cyclische Randstad worstelt met verslechterende marktomstandigheden op de uitzendmarkt.

Binnen de AMX mochten de meeste fondsen een aardige winst bijschrijven zoals AMG (+2,5%), Alfen (+1,7%), CTP (+2,1%) en Just Eat Takeaway (+2,4%). Dissonant vormde OCI (-3,0%).

Kijken we tot slot nog even naar de AScX: opnieuw een flinke koerswinst voor Azerion (+14,1%), maar ook de winst van Accsys (+5,1%) is vermeldenswaardig. CM.com (-5,4%) was daarentegen uit de gratie maar dat fonds is in korte tijd met zo'n 25% gestegen dus allicht enige winstnemingen hier.

FlatexDegiro

Brokers hebben het momenteel zwaar getuige de relatieve rust op de financiële markten. Dat betekend minder actief handelende beleggers, ergo minder handelsinkomsten voor partijen als FlatexDegiro (-1,9%), maar bijvoorbeeld ook Flow Traders (+0,5%) en Virtu Financial (+0,3%).

FlatexDegiro zag het aantal transacties over april met 26% dalen en over mei met 18%. Een snelle rekensom leert dat het verwachte aantal transacties dit jaar van 65 miljoen de prullenbak in kan, tenzij de vlam natuurlijk alsnog in de pan slaat op de beurzen. Wat dit voor het advies en koersdoel betekent van FlatexDegiro, leest u in een analyse van de IEX Beleggersdesk onder Premium:

Groei staat niet meer op eerste plaats bij FlatexDegiro IEX Premium https://t.co/Dk9XEcgBqA via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 14, 2023

Microsoft

Er dreigt opnieuw een kink in de kabel te ontstaan voor Microsoft (+1,4%). Ook in de VS heeft de FTC grote bezwaren tegen de overname van gamemaker Activision Blizzard. Een gang naar de rechter heeft ervoor gezorgd dat die overname even 'on hold' is gezet. De Britse toezichthouder liet eerder al weten tegen de overname te zijn, terwijl de EC geen bezwaar zag tegen de deal. Meer hierover bij IEX Premium:

FTC maakt het Microsoft moeilijk IEX Premium https://t.co/1TFC7gJkU2 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 14, 2023

Colruyt

Belgische supermarktketen Colruyt (+10,5%) zorgt voor blije gezichten bij beleggers. Eerst werd Parkwind voor een stevige prijs van de hand gedaan, en nu komt daar een meevallende outlook bovenop.

Of het aandeel ook koopwaardig wordt bevonden, valt te lezen bij IEX Premium:

Colruyt voorziet resultaatherstel IEX Premium https://t.co/YGY9BYC30l via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 14, 2023

Vooruitblik Fed

De kans dat de Fed vanavond om 20:00 uur Nederlandse tijd besluit tot een rentepauze, is nagenoeg 100%. De markt kent althans een kans daartoe van een Noord-Koreaans hoge 99,5%.

Dat wil echter nog niet zeggen dat de Fed-meeting tot een non-event zal verworden, eerder het tegendeel. Hoe dat precies zit, waar beleggers op moeten letten en waar het gevaar schuilt, wordt nader geduid bij IEX Premium:

Vooruitblik Fed: deze 3 zaken kunnen de markt toch nog in beweging zetten IEX Premium https://t.co/ektPOjEUTB via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 14, 2023

Fintech wordt bon ton

De fintechsector heeft sterk geprofiteerd van de coronaperiode. De bomen leken zelfs tot in de hemel te groeien. De sector heeft qua waardering nadien een flinke stap terug moeten doen, deels als gevolg van de hogere rente overigens. Voor beleggers is het vooral interessant om de juiste fintechaandelen te selecteren. Een must read bij IEX Premium voor wie op zoek is naar de juiste kandidaten:

Fintech wordt bon ton maar welke bedrijven zijn interessant IEX Premium https://t.co/SKJLd3ts5X via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 14, 2023

Nerveuze gasmarkt

De gasprijzen zijn weer terug naar een min of meer acceptabel niveau, na een extreme prijspiek in de zomer van 2022. Toch werd de relatieve rust gisteren ruw onderbroken door een bericht rond wat productieverstoringen van Noors gas. Dat leidde direct tot een prijsstijging van meer dan 16%. De vraag is dan ook hoe gespannen de gasmarkt is en of een herhaling van de zomer van 2022 reëel is:

Gastraders zijn gespannen IEX Premium https://t.co/Y6uQMMAZWi via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 14, 2023

Wall Street

In de VS gingen de aandelenmarkten verdeeld van start met een wat lagere Dow Jones en beperkte winsten voor de S&P 500 en Nasdaq in aanloop naar het Fed-rentebesluit. De ppi (mei) viel mee en daalde maand op maand met 0,3% versus verwacht - 0,1%.

Logisch dat beleggers hun kruit grotendeels droog wilden houden. De verwachting is weliswaar een rentepauze, maar uitlatingen van de Fed kunnen altijd voor verrassingen zorgen. Het rentebesluit is niet het meest spannend, wat de nabije toekomst wordt volgens de Fed wél.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq

Rentes

Weinig actie op het rentefront vandaag, de meeste Europese rentes liepen enkele basispunten op, terwijl in de VS er juist sprake was van een daling met enkele basispunten.

Tienjaarsrente Nederland 2,81% (plus 4 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,45% (plus 3 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 2,99% (plus 4 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,10% (plus 4 basispunten)

Tienjaarsrente VS 3,79% ( min 5 basispunten)

Brede markt

Het sentiment is en blijft licht bullish. De VIX kalft verder af, de euro/dollar is stabiel, goud beweegt amper en ook bij bitcoin blijft het rustig. Wel opvallend was het herstel van de olieprijs, al geldt dit vooralsnog slechts als een beperkt herstel na een aantal negatieve handelssessies.

Het Damrak

ArcelorMittal (+1,4%) lag er net als de overige staalgerelateerde fondsen sterk bij, deels op hoop dat de renteactie van de PBOC een stimulerend effect zal geven.

(+1,4%) lag er net als de overige staalgerelateerde fondsen sterk bij, deels op hoop dat de renteactie van de PBOC een stimulerend effect zal geven. Randstad (-2,1%) heeft het koersmatig lastig nu blijkt dat de marktomstandigheden voor uitzenders tamelijk ongunstig zijn.

(-2,1%) heeft het koersmatig lastig nu blijkt dat de marktomstandigheden voor uitzenders tamelijk ongunstig zijn. Shell (+0,7%) doet er veel aan om aandeelhouders te verwennen zo bleek uit de Capital Markets Day presentatie en het concern hoopt uiteraard dat dit tot een hogere waardering van het aandeel leidt.

(+0,7%) doet er veel aan om aandeelhouders te verwennen zo bleek uit de Capital Markets Day presentatie en het concern hoopt uiteraard dat dit tot een hogere waardering van het aandeel leidt. JDE Peet's (+0,5%) blijft bij een Zwitserse zakenbank op de verkooplijst staan, maar het koersdoel kon met nog twee kwartjes verder omlaag.

(+0,5%) blijft bij een Zwitserse zakenbank op de verkooplijst staan, maar het koersdoel kon met nog twee kwartjes verder omlaag. Just Eat Takeaway (+2,4%) kon eindelijk een bescheiden koersherstel laten zien na een aantal sterk negatieve handelssessies.

(+2,4%) kon eindelijk een bescheiden koersherstel laten zien na een aantal sterk negatieve handelssessies. Azerion (+14,1%) voerde opnieuw de lijst met stijgers aan dankzij een berichtje dat het aan de slag gaat met "AI-gedreven gaming"

(+14,1%) voerde opnieuw de lijst met stijgers aan dankzij een berichtje dat het aan de slag gaat met "AI-gedreven gaming" CM.com (-5,4%) werd allicht geraakt door enige winstnemingen na een flink herstel vanaf de bodem op €7,70 bij aanvang van juni.

(-5,4%) werd allicht geraakt door enige winstnemingen na een flink herstel vanaf de bodem op €7,70 bij aanvang van juni. Op de lokale markt

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 15 juni