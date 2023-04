Het Damrak is open vandaag en het is hartstikke druk

Ja, het is een gewone beursdag en een drukke ook. Want hoewel vandaag bij ons vóór de beurs meer handel is dan óp de beurs, is die wel open. Maandag is het Damrak wel dicht vanwege 1 mei.

Hoewel u misschien vandaag meer met uw hoofd bij de handel op straat zit dan bij die in aandelen, loont het om af en toe even te kijken. Veel cijfers vandaag, bij ons is zelfs Unilever door, met als klapstuk die van Amazon en let u ook maar even op Intel met al die hevige chipperij momenteel op de Amsterdamse koersenborden.

De AEX-indicatie is -0,3% en kijk eens even wat er nabeurs Wall Street gebeurde. Meta versloeg met Q1-cijfers de verwachtingen, verhoogde de outlook voor Q2, want de groei versnelt en de grote ambitie dit jaar voor het fonds is... kosten besparen. Het kan verkeren. Koren op de molen van de beurs, duidelijk.

In Korea staat Samsung nu +0,3% op zijn Q1-trading update met een verlieslatende chipdivisie en voorzichtig herstel voorzien in H2. Investeringen blijven net als bij TSMC (+0,4%) op peil, dat de FC ASML op de beurs het even weet. Hynix doet +1,0% in Seoul. Zo meer.



Eerst even de actuele standen:

Europese futures openen een paar tienden lager

De Amerikaanse staan weer een paar tienden hoger

In Azië plussen bijna alle markten met een nul voor de komma

Alibaba -0,1%

Tencent -0,9%

Alibaba -0,1% Tencent -0,9% De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +0,4% op 18,8 en de BofA MOVE-index (obligaties) doet -4,9% op 130,4

De dollar daalt 0,2% naar 1,1058

Goud loopt 0,4% op naar $2000, olie stijgt 0,5% na een dik 3%-debacle gisteren en crypto kruipt op na een korte sell-off gisterenavond. Bitcoin levert bijna +3% net boven $29K

Eens zien of de aandelen en rentes vandaag weer samen oplopen, of dalen.



Dat Unilever geen Nederlands bedrijf meer is, blijkt vandaag. Het schendt de officieuze code op het Damrak om op Koningsdag nooit met nieuws of cijfers te komen. De Britten verslaan met hun Q1's die nu om 08:00 doorkomen wel ruim de omzetverwachting, en prijzen de inflatie door.



UMG leverde gisteravond Q1's af en versloeg daarbij nipt de omzetverwachting.



Chip glut, het staat er. Hier is de trading update van Samsung, waar de cyclus dus flink bijt.



De macroagenda kent ook nog een puntje: eerste schatting BBP Q1 VS. Daar is altijd veel media-aandacht voor, zeker nu een recessie mogelijk in de sterren geschreven is. Het cijfer moet ver van de consensus afwijken voor een koersreactie. De staat van de economie in Q1 is oud nieuws; wij beleggen voor de toekomst.

De voorlopende ISM Manufacturingindex over april is maandag veel actueler.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met toch nog de nodige nieuwtjes. Aegon doet een overname op Koningsdag?! Ach ja, dat is intussen ook meer dan half een Amerikaans bedrijf, nietwaar?

08:01 Aegon neemt CLO-team over van NIBC

07:54 AEX start Koningsdag vermoedelijk vlak

07:39 Deutsche Bank boekt grootste kwartaalwinst sinds 2013

07:09 Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

07:01 Beursagenda: macro-economisch

07:00 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:59 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

00:16 Beursupdate: AEX op Wall Street

26 apr Roku trekt meer klanten

26 apr Meta ziet groei versnellen

26 apr Wall Street eindigt verdeeld

26 apr Galapagos onderzoekt nieuwe toepassing filgotinib

26 apr Olieprijs daalt

26 apr Wall Street verdeeld

26 apr Europese beurzen sluiten lager

26 apr Jaarvergadering Flow Traders keurt dividendvoorstel goed

26 apr Aandeelhouders Besi protesteren tegen beloningsverslag

26 apr Unibail-Rodamco-Westfield profiteert van hogere huren

26 apr UMG boekt hogere omzet

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

08:00 Unilever - Cijfers eerste kwartaal

09:00 Ahold Delhaize - Ex-dividend

09:00 TKH Group - Ex-dividend



07:00 BASF - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Delivery Hero - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Bank - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 HelloFresh - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 TotalEnergies -Cijfers eerste kwartaal (Fra)

13:00 AbbVie - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Caterpillar - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Eli Lilly - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Harley-Davidson - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Honeywell - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Merck - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Amazon.com - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Intel - Cijfers eerste kwartaal VS)



08:45 Consumentenvertrouwen - April (Fra)

11:00 Consumentenvertrouwen - April def. (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Maart (VS)

En dan nog even dit

Inderdaad, Microsoft (+7,2%) bedankt:

WATCH: The Nasdaq outperformed Wall Street's other major indexes after strong Microsoft results boosted the technology sector https://t.co/8gPNkX00fY $MSFT pic.twitter.com/EsrHjKIDiw — Reuters Business (@ReutersBiz) April 27, 2023



Duidelijk:

The US economy likely continued to grow at a solid clip in the first quarter, driven by strong consumer spending at the beginning of the year, but momentum appears to have since waned considerably as the effects of higher interest rates spread. More here: https://t.co/XGt8HqiaaA pic.twitter.com/Dy05H86UYn — Reuters Business (@ReutersBiz) April 27, 2023



Gelukkig maar, maar dit is toch een beetje onze collectieve Angstgegner, als er weer eens waar ook ter wereld ook maar iets met banken is. En dat was en is momenteel wel een beetje zo...

Deutsche Bank posts better-than-expected profit; flags job cuts https://t.co/rjCPxmR71N pic.twitter.com/SCuFbcqKmO — Reuters Business (@ReutersBiz) April 27, 2023



Kijk maar:

WATCH: First Republic Bank's shares plummeted after a report said the US government was unwilling to help save the troubled lender https://t.co/exQwzrr1OV pic.twitter.com/jXiVOmWOjj — Reuters Business (@ReutersBiz) April 27, 2023



De grafiek zegt alles en zie ook die koersreactie gisteren... De bankenangst hangt nog altijd als een schaduw over de markten. Tel misschien toch uw knopen, want in het verleden hebben we wel eens angstaanjagender koersen gezien bij een bankencrisis.



Gelukkig komt stroom gewoon uit de muur...

Global sales of electric vehicles are expected to surge by 35% in 2023 to 14 million, which will reduce the global demand for oil, as said by the International Energy Agency Read more on: https://t.co/YE9VGwpwsw pic.twitter.com/gmeSdtWm71 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 27, 2023



En wat wil iedereen graag de ene binnen de grenzen hebben.

South Korea's president offered tax breaks and manpower support if Tesla CEO Elon Musk invests to build a new factory in the country https://t.co/Jcxb0wqM8q — Bloomberg Markets (@markets) April 27, 2023



Eindelijk dan toch?

Investors are positioning for a regime change in global markets as the Bank of Japan edges closer to ditching the policies that depressed the yen for decades, thereby luring Japanese money back home. More here: https://t.co/tHXvsIgzmH pic.twitter.com/ESiHDwmbpx — Reuters Business (@ReutersBiz) April 27, 2023



Tot slot nog een enorm ASML-portret van Bloomberg:

“A lot of ASML’s technology is not on blueprints,” he said. “It’s in the heads of people. And you don’t need just the blueprints; you need everything surrounding it and the entire supply chain.

You have to build an alternative Zeiss etc. That is a colossal task. You’re not talking about months or years. You’re talking about a decade or more before you could replicate something like this.”

ASML’s rapid rise to become Europe’s most valuable tech firm has put it at the heart of the US-China chip war https://t.co/bcAU6aE2mL — Bloomberg Markets (@markets) April 27, 2023



Veel plezier en succes vandaag.