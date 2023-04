UMG boekt hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft in het eerste kwartaal een fors lager bedrijfsresultaat geboekt op een hogere omzet. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het mediaconcern met een notering aan het Damrak. De omzet steeg met 11,5 procent van 2,2 miljard euro naar 2,5 miljard euro. "Onze sterke start van het jaar toont onze consistentie in het ontwikkelen van geweldige artiesten en het introduceren van hun muziek aan fans over de hele wereld", zei CEO Lucian Grainge. UMG boekte in het eerste kwartaal een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 261 miljoen euro, in vergelijking met 454 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De EBITDA-marge daalde van 20,6 procent in het eerste kwartaal vorig jaar naar 10,6 procent het afgelopen kwartaal. De daling is het gevolg van niet-contante op aandelen gebaseerde beloningskosten van 261 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023. Op aangepaste basis kwam de EBITDA uit op 522 miljoen euro, tegen 455 miljoen euro vorig jaar. Het aandeel UMG sloot woensdag vlak op 21,02 euro. Bron: ABM Financial News

