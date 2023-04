Meta ziet groei versnellen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Meta boekte minder winst, maar de daling was kleiner dan analisten hadden gevreesd en het moederbedrijf van Facebook en Instagram lijkt voor het huidige kwartaal sterkere omzet groei te verwachten. Dat bleek woensdag nabeurs bij de kwartaalupdate van de socialemediareus. Het aandeel Meta Platforms steeg 10 procent in de elektronische handel nabeurs, nadat het bedrijf een nettowinst van 5,71 miljard dollar meldde, of 2,20 dollar per aandeel, tegen 2,72 dollar een jaar eerder. De omzet steeg krap 3 procent tot 28,65 miljard dollar, van 27,91 miljard een jaar eerder. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op 2,02 dollar winst per aandeel en 27,7 miljard dollar omzet. Voor het tweede kwartaal rekenen de bestuurders van Meta op een omzet tussen 29,5 miljard en 32 miljard dollar. Dat is hoger dan de consensus van analisten die gemiddeld op 29,45 miljard rekenden. Meta lijkt daarmee een groeiversnelling te voorzien in dit kwartaal. Het aantal dagelijks actieve gebruikers bedroeg van Facebook 2,05 miljard, wat 5 procent meer was dan een jaar eerder. Inclusief andere apps, zoals Instagram, is het aantal 3,02 miljard, 4 procent meer. Het aantal medewerkers daalde intussen met 1 procent tot 77.114. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.