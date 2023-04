Zoals vaker dit jaar zijn er voorbeurs vele zorgen en hogere koersen

Drie dagen dicht, de AEX-indicatie is +0,6%, nadat Wall Street gisteren het hele openingsverlies goedmaakte (op het Payroll Report van vrijdag) van ruim -1,0%.

Europese futures openen rond +0,5%

De Amerikaanse stijgen 0,1%

In Azië plussen de meeste markten op China na. TSMC heeft tegenvallende omzet (zo meer) en ByteDance groeit harder dan Tencent. Ligt dat laatste daarom zo slecht? Alibaba lanceert ChatGPT-achtige AI-software

Alibaba +0,8%

Tencent -3,2%

TSMC -1,0%

Samsung +0,2%

Hynix +1,2%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +3,1% op 19,0 en de BofA MOVE-index (obligaties) doet +2,7% naar 143,0

De dollar daalt 0,2% naar 1,0895

Goud stijgt 0,3%, olie loopt 0,8% op en crypto viert feest, bitcoin staat boven $30.000

De rentes hebben er zin in op dit vroege uur; de Amerikaanse liep gisteren al zo'n vijf basispunten op.



Hoe zat het ook weer? De AEX (oranje) en onze tienjaars rente zijwaartsen per saldo.



Grote winnaar dit weekend en nu is crypto, hier bictcoin (oranje) en ethereum. Waarom? Daarom. CNBC:

Bitcoin climbed on Monday evening, topping the key psychological level of $30,000 as investors awaited key inflation data later in the week that could steer crypto prices.

The largest cryptocurrency by market cap rose 7% to $30,193.25 for the first time since June, according to Coin Metrics. Ether advanced more than 3.5% to $1,925.11 for the first time since August as investors awaited the Ethereum network’s latest tech upgrade, scheduled for Wednesday.



Dat is misschien best een tikje verrassend, want zoveel risicobereidheid was er gisteren niet. Zie hier de Nasdaq 100, die liet gisteren op opening een flinke veer (op het Payroll Report van vrijdag, heette het op de networks):



Wellicht had die daling ook hier iets mee te maken: TSMC ziet voor het eerst in jaren de omzet dalen en Apple heeft het meeste te lijden onder verminderde vraag naar telefoons en laptops. Herstel in H2? Lees mee met Bloomberg:

First-quarter revenue at the world’s biggest contract manufacturer of chips was NT$508.6 billion ($16.7 billion), according to Bloomberg calculations, falling shy of average analyst forecasts of NT$525.5 billion. A sharp slowdown in March contributed to that miss: sales were down 15% last month relative to the prior year, at NT$145.4 billion, TSMC said.



The shortfall suggests that the slump in the chip industry has yet to bottom out, as rising interest rates, surging inflation and the ongoing banking crisis continue to dent consumer sentiment. Global PC shipments crashed by 29% in the first quarter, led by Apple Inc.’s Mac lineup, according to the latest IDC figures. TSMC relies on Apple, other PC makers and consumer electronics brands like Nintendo Co. to keep its sales churning.



TSMC has slashed its capital spending plans for this year to a range of $32 billion to $36 billion, down from $36.3 billion last year. Executives said in January that they expect the company’s sales in the first half to decline by a mid-to-high single-digit percentage in US dollar terms, but that business would pick up in the second half.

TSMC Sales Miss for Second Straight Quarter on Tepid Tech Demand https://t.co/2TSphr1tlq — Bloomberg (@business) April 10, 2023



Nog een cijfertje: de Chinese inflatie is ook al niet wat die zou moeten zijn, maar dan reversed.



Morgen is de VS aan de beurt, het cijfer van de week:



Nieuws, advies, shorts en agenda

En dan nog even dit

De terugblik:

US stocks ended little changed after suffering steep losses earlier in the trading session, as investors reacted to the jobs report out Friday and prepared for a busy week of data and bank earnings. Read more: https://t.co/A4UUJOwZX2 pic.twitter.com/ec3pDFcmTu — Reuters Business (@ReutersBiz) April 11, 2023



Hopen en bidden dan maar:

US Treasury sees continued global growth despite strains in banking sector https://t.co/Hwq9Pq2fZ1 pic.twitter.com/lF9GpAyclR — Reuters Business (@ReutersBiz) April 11, 2023



De volgende:

Alibaba joined the race to offer a competitor to ChatGPT, integrating its new AI model in smart speakers and office chat software https://t.co/1iuLHseFqr — Bloomberg Markets (@markets) April 11, 2023



Apple heeft meer problemen:

JUST IN: Apple is investigating thousands of reports after users face difficulties accessing several services, including Apple Music and the App Store https://t.co/9lNyp4AeNB — Bloomberg Markets (@markets) April 11, 2023



ExxonMobil wil een schalie-olieboer kopen:

Buying Pioneer would cost $64 billion for Exxon Mobil. With synergies, the implied return is a healthy 11%, @Breakingviews reckons. Oil demand is peaking, however, and shale drillers run through the best wells quickly, says columnist @rob_cyran https://t.co/EUA6gyxLPO — Reuters Business (@ReutersBiz) April 10, 2023



Vrijdag cijferen de Amerikaanse grootbanken:

Some Wall Street banks like JP Morgan Chase, Wells Fargo, and Citigroup are likely to report their quarterly earnings on Friday, as tighter financial conditions and a slowing economy still exist $JPM $WFC $C READ MORE: https://t.co/cuoo75s6AP, pic.twitter.com/5dixUBAEzi — Reuters Business (@ReutersBiz) April 11, 2023



Veel plezier en succes vandaag.