Recordwinst voor TikTok-moeder ByteDance - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ByteDance heeft afgelopen jaar een recordwinst geboekt en is daarmee de Chinese sectorgenoten Tencent en Alibaba voorbijgestreefd. Dit meldde de Financial Times op basis van twee investeerders die de cijfers kregen overlegd. De omzet kwam in 2022 uit op bijna 85 miljard dollar, een stijging op jaarbasis van meer dan 30 procent, omdat adverteerders meer geld spendeerden aan advertenties op TikTok en de Chinese variant Douyin. Die hogere omzet leidde tot een EBITDA van meer dan 25 miljard dollar, een plus op jaarbasis van 79 procent. Volgens de FT overtrof ByteDance daarmee Tencent en Alibaba, die uitkwamen op respectievelijk 23,9 en 22,5 miljard dollar EBITDA. Toch zijn er ook zorgen voor ByteDance. De Europese Commissie en de Amerikaanse en Britse overheid hebben bijvoorbeeld hun ambtenaren al verboden om TikTok nog te gebruiken op hun werkapparatuur. Ook overweegt Washington een algeheel verbod op TikTok, tenzij het bedrijf de Amerikaanse tak verkoopt. De vrees is dat de data die ByteDance verzamelt, ook bij de Chinese overheid terecht komen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.