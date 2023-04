Philips roept opnieuw apneu-apparaten terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in de Verenigde Staten en Frankrijk nog eens 1.200 DreamStation-apparaten van de eerste generatie teruggeroepen. Dit maakte het medtechbedrijf vrijdagavond bekend, na een melding van de Amerikaanse toezichthouder FDA. Uit de melding van de toezichthouder bleek dat Philips 43 klachten heeft ontvangen. Er zouden volgens de FDA geen doden of gewonden zijn gevallen.? Volgens Philips hadden de betreffende apparaten een verkeerd serienummer of een duplicaatnummer gekregen. Dat leverde volgens Philips communicatieproblemen op, en kan ertoe hebben geleid dat patiënten andere instellingen kregen voorgeschoteld dan zou moeten. Volgens de FDA kan een verkeerde behandeling gezondheidsproblemen opleveren.? Philips en de FDA melden dat patiënten de apparaten wel mogen blijven gebruiken, totdat zij een vervangend apparaat hebben ontvangen. Het medtechbedrijf is al op 10 februari begonnen met het omwisselen van deze apparaten en is daarmee volgens een woordvoerder nu over de helft. Bron: ABM Financial News

