Voorbeurs: de mislukking die electric vehicles heet

Het is voorbeurs net als het weer, op en rond nul, maar het voelt kouder.

En van de rente krijgt u zelfs de bibbers. Zo meer. De AEX-indicatie is -0,1% na een rode sessie op Wall Street en echt alle koersen bewegen nu met een nul voor de komma. Op individuele aandelen na dan, want her en der vliegen er wel weer uit de bocht.

Europese en Amerikaanse futures openen of staan net even onder het vriespunt

In Azië kleuren bijna alle indices ook rood met ook al een nul voor de komma. In Hongkong zijn er wel weer een paar bekende aandelen die wapperen:

Alibaba -4,7% Baidu -2,3% Tencent -2,3% TSMC -0,6% Samsung +0,3% De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -0,6% op 20,6

De dollar trekt 0,3% aan tot 1,0639, na die mega-eurorally gisteren

Goud, olie en crypto staan ook allemaal een paar tienden lager

De rentes dan... oh nee en dat nu al. Zo bezien is die AEX-indicatie nog ijzersterk. Nieuwe toppen.



En dit is natuurlijk het verhaal. Ja, dit zat er in na al het gevoel, ervaring en die beroerde andere Europese cijfers deze week. Was 7,6% over januari, onze inflatie loopt weer op. Onze inkoopmanagrsindex ofwel de economie viel gisteren ook al tegen. Dat heet toch stagflatie? Maar dan wel met een overspannen arbeidsmarkt.

In februari 2023 was de #inflatie bij de snelle raming 8,0 procent. Deze snelle raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. De reguliere cijfers van de consumentenprijsindex (CPI) van februari worden op 14 maart gepubliceerd. Meer op: https://t.co/F6x84CV5yQ pic.twitter.com/IMoOMxuiAF — CBS (@statistiekcbs) March 2, 2023



Dan dit. Geen budgetmodel en ook geen cybertruck, overdag -1,4% en nabeurs -5,6%: er werd gisteren even wat meer van de investeerdersdag van Tesla verwacht. Hier ABM en hier quotes van Bloomberg:

Elon Musk said the next phase of Tesla’s growth will be built around a global sustainable energy future that can serve a larger world population and be achieved without great economic sacrifice.

Outlining his third “Master Plan” for the company during an investor day presentation, he described a vision for a global switch to electric vehicles, driven by $10 trillion in spending to develop sustainable energy worldwide.

WATCH: Carmaker Tesla readies a revamp of its big-selling Model Y SUV, sources said. Code-named Project Juniper, the project will see updates to the interior and exterior of the popular crossover, they said https://t.co/AbNOYGJa26 pic.twitter.com/lg4IeE66Nk — Reuters Business (@ReutersBiz) March 2, 2023



Rivian ging -18,3% gisteren op cijfers, Lucid -5,6%, Nio -6,0%, Xpeng -0,7% en Nikola -2,7%. En alle grafieken gaan van linksboven naar rechtsonder. Zoals zo vaak - en dit is mijn eigen wijsheid - hoe mooier het verhaal, des te minder de kasstroom en hoe beroerder de belegging.

WATCH: U.S. electric vehicle startups from Lucid to Rivian are taking a hit from weakening interest in their newer products, a bad sign for companies wrestling with high costs https://t.co/V0d6cZXQQY pic.twitter.com/tEhtiNhZJa — Reuters Business (@ReutersBiz) March 2, 2023



Kijk maar, Rivian:



Nio:



Lucid. Er zit er misschien eentje tussen die het uiteindelijk wel gaat redden en als een Amazon (dat ging van 2000 tot 2002 ook -98%) uit de as herrijst, maar ga die maar raden en gokken.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Nabeurs Wall Street gingen Salesforce en Snowflake +15,8% (!) en -7,4% op cijfers. Ebusco, dat rond de low staat, meldt weer een order.

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

00:00 Universal Music Group - Jaarcijfers

17:30 Hydratec Industries - Jaarcijfers

07:00 Merck KGaA - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

13:00 Best Buy - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Macy's - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Broadcom - Cijfers eerste kwartaal (VS)

06:30 Snelle raming inflatie - Februari (NL)

11:00 Werkloosheid - Januari (eur)

11:00 Inflatie - Februari vlpg (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Arbeidskosten - Vierde kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Grumpy dagje:

The S&P 500 and Nasdaq fell for a second straight session as Treasury yields rose on bets of more rate hikes by the Federal Reserve https://t.co/zSGCyelh1X pic.twitter.com/0Rte92fCxL — Reuters Business (@ReutersBiz) March 2, 2023



Luxe-aandelen zijn alleen zo duur:

L’Oréal CEO Nicolas Hieronimus tells the Economic Club of New York that, despite inflation, beauty-product shoppers aren't "down-trading” https://t.co/JjT2p2TV82 — Bloomberg Markets (@markets) March 1, 2023



Bij dezen:

European banks, asset managers study halving stocks settlement time https://t.co/ehR5cT0eSH pic.twitter.com/5PdZgqJrFL — Reuters Business (@ReutersBiz) March 2, 2023



Pijnlijk voor het VK, de grootste tech van het land.

SoftBank-owned chip designer Arm has decided against selling shares on the London Stock Exchange for now and will instead focus on a sole listing in New York https://t.co/NTdm3sSm0g — Bloomberg Markets (@markets) March 1, 2023



Tegen die tijd is er echt wel weer een andere ideologie:

Gender-equal boards out of reach until 2038, says MSCI https://t.co/NNAOEu029a pic.twitter.com/jmMLUk1twT — Reuters Business (@ReutersBiz) March 1, 2023



Ik bedoel maar, niets zo volatiel als meningen in het Westen.

U.S. Congress votes to block ESG investing, Biden veto expected https://t.co/vsmHgCvK0T pic.twitter.com/tg4yVj7nk2 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 1, 2023



Veel plezier en succes vandaag.