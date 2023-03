Beleggersdag Tesla schiet tekort Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Tesla heeft woensdagavond tijdens een beleggersdag inzicht proberen te geven in de toekomst van de autobouwer, maar belangrijke details in de groeiplannen bleven uit. Tesla presenteerde woensdag het zogenoemde Master Plan Part 3, om duidelijkheid te geven over de plannen van het bedrijf en om antwoord te geven op vragen hoe Tesla de kosten laag houdt en alle uitdagingen het hoofd wil bieden. De autobouwer wil de kosten voor de productie van het volgende Tesla-model met 50 procent terugbrengen, maar details hoe dit gerealiseerd moet worden, bleven uit. Tesla hoopt verder 20 miljoen auto's te verkopen in 2030, veel meer dan de 1,3 miljoen auto's die in 2022 werden verkocht. Zelfs Toyota, de autofabrikant die afgelopen jaar het meeste auto's verkocht, verkocht afgelopen jaar niet meer dan 10,5 miljoen auto's. Om deze doelen te behalen, is er 175 miljard dollar aan investeringen nodig, waarvan Tesla er al circa 28 miljard dollar heeft gespendeerd. Topman Elon Musk wilde niet ingaan op de vraag wanneer Tesla een prototype van het nieuwe model zal onthullen en wilde ook niet bespreken hoe de auto er mogelijk uit komt te zien. Hij denkt dat er minstens 10 verschillende modellen beschikbaar moeten zijn om de doelstelling voor 2030 te halen. Tesla heeft nu nog 4 modellen en een vijfde, de Cybertruck, wordt voor het einde van dit jaar verwacht. Het aandeel Tesla verloor woensdag in de reguliere handel 1,4 procent en in de elektronische handel nabeurs kwam daar nog eens een verlies van bijna zes procent bij. Bron: ABM Financial News

