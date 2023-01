Fastned en TSMC, maar de beursdag begint pas echt om 14:30 uur

De AEX-indicatie is...

Ach, er beweegt bijna niks nu. Eerst deze maar, want gelet op het koersgeweld dat de Amerikaanse inflatie afgelopen herfst iedere keer ontketende bij zelfs maar een afwijking van 1 procentpunt begint de beursdag van vandaag pas om 14:30 uur.



Goedemorgen (over herfst gesproken...), de AEX-indicatie is... +0,2% na een mooi (tech)rondje Wall Street.

De Europese futures openen allemaal rond 0,2%

De Amerikaanse zakken 0,1%

In Azië gebeurt bijna niks, piepkleine plusjes en minnen. Australië gaat wel goed, vooral mijnbouw op heropening China

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +2,5% op 21,1, vreemd zo'n stijging op mooie koersen. Zien we niet vaak

De dollar ligt vlak op 1,0758

Goud doet +0,4%, olie zakt 0,3% en crypto stijgt ruim 3%

Zelfs de rentes doen rustig aan!



De AEX staat op de hoogste slotstand sinds vorig jaar 4 april en zie hier hoe de huidige rally zich tot de vorige verhoudt. Het gaat harder. Zomaar een gedachte: is het soms recessievrees versus recessiezekerheid? Want wat we vreesden is nu zekerheid en daarom lopen we alweer vooruit op herstel na de economische dip?

Het is maar een gedachte, mede omdat de winstverwachtingen er niet beter op worden en huizen als BlackRock en Morgan Stanley niet vrolijk zijn over de aandelenmarkt 2023.



Gisteravond had Fastned een trading update en niet één, maar twee persberichten. Welke gaat zwaarder wegen? Omzetverwachting gehaald en de oprichters verkopen dit jaar een pluk aandelen, dat is 2% van het uitstaande aandelenkapitaal. Lees hier het verslag.



En dan nu de grote verwarring, Bloomberg meldt:

TSMC, the world’s biggest contract manufacturer of chips, posted fourth-quarter sales of $20.6 billion, missing analyst estimates for the first time in two years https://t.co/6HxsWg04KH — Bloomberg (@business) January 10, 2023



Reuters ziet het anders! In ieder geval bevestigt TSMC de chipdip, vooral de vraag naar smartphones en consumentenelektronica is fors lager. Taiwan is al dicht, dus voor een koersreactie moeten we de VS-notering pre-market afwachten (en goed op ASML, ASMI en Besi letten). Op zich zijn het geen gekke cijfers, we zijn echt verwend...

TSMC Q4 profit rises 78%, beats market expectations https://t.co/2EjkJsO1Hs pic.twitter.com/ezRu2hwPjJ — Reuters Asia (@ReutersAsia) January 12, 2023



Lees ook de vooruitblik van Paul Weeteling.

Hier is de hele consensens voor het Amerikaanse inflatiecijfer van vanmiddag. De markt kijkt naar het jaar-op-jaarcijfer van de consumentenprijzen (CPI), maar neem zeker in uw achterhoofd het maand-op-maandcijfer mee.



Intussen bij de concurrentie... Nog niet zo lang geleden was, of vonden we het hier in het Westen, een Groot Probleem dat de inflatie niet richting 2% was te branden. Zelfs niet te printen. Wens, vader, gedachte, anno nu zouden we blind tekenen voor deze Chinese cijfers, nietwaar?



Dit plaatje gaf ik gisteren al in de slotcall mee, de marktverwachtingen voor de inflatie dalen wel rap richting die beroemde 2%, ofwel het mandaat van zowel Fed als ECB. Lees hier de vooruitblik van Martin Crum.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De agenda:

06:30 Faillissementen - December (NL)

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - December (Chi)

14:30 Inflatie - December (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Mooie techrally vooral:

Wall Street's main indexes closed up as investors keenly await a crucial inflation report on Thursday for more clarity on the Federal Reserve's rate hike trajectory. Read more: https://t.co/XssKb4tnyb pic.twitter.com/VBEd6zQ5VB — Reuters Business (@ReutersBiz) January 12, 2023



Toe maar:

Euro bulls are hoping US inflation data will provide enough ammunition for it to rally toward $1.10 https://t.co/XijMcNaqVf — Bloomberg Markets (@markets) January 12, 2023



Tja, Nederland is geen boerengroeimarkt meer:

Exclusive: Rabobank seeks to shake up Canadian farm lending, eyes 10-15% market share https://t.co/pSGOxO9WgB pic.twitter.com/hl4mhUJvFW — Reuters Business (@ReutersBiz) January 12, 2023



ING heeft meer exposure aan bedrijfsleningen dan ABN Amro, om met de deur in huis te vallen.

In 2022 zijn volgens voorlopige cijfers 2 144 bedrijven #failliet verklaard. Sinds de start van de statistiek in 1981 was het aantal #faillissementen alleen in 2021 nog lager. https://t.co/R2dzcAkRMZ pic.twitter.com/8pDnkWBFS5 — CBS (@statistiekcbs) January 12, 2023



Zo komt die loonprijsspiraal er zeker:

From Breakingviews - Uniqlo goes out on a limb in salary hike https://t.co/ivJkTfY1r8 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 12, 2023



Sign of the times?

For the first time in over a decade, Apple and Meta are not on Glassdoor’s 100 Best Places to Work. @carohydetv and @edludlow have more on this year’s rankings https://t.co/TD9WMIb3kN pic.twitter.com/J5IIEb01n9 — Bloomberg TV (@BloombergTV) January 11, 2023



Veel plezier en succes vandaag.