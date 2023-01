Omzet Fastned bijna verdrievoudigd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft het afgelopen kwartaal de omzet bijna zien verdrievoudigen. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het snellaadbedrijf. CEO Michiel Langezaal sprak van een "erg spannend" laatste kwartaal van 2022, waarin 30 nieuwe oplaadstations werden geopend, waardoor het totale aantal stations groeide naar 244. In heel 2022 voegde Fastned 59 nieuwe stations aan zijn netwerk toe, terwijl 48 stations werden geüpgraded. Fastned boekte het afgelopen kwartaal een omzetgroei van 177 procent waarmee de omzet in het hele jaar uitkwam op 36,0 miljoen euro, terwijl de zogeheten run-rate omzet in het vierde kwartaal uitkwam op 53,2 miljoen euro. ING rekende ook op een verdrievoudiging van de omzet in het vierde kwartaal, mede dankzij een gemakkelijke vergelijkingsbasis. In het vierde kwartaal van 2021 had Fastned namelijk nog last van de coronacrisis. De bezettingsgraad bedroeg afgelopen kwartaal 13,2 procent. Dat was een jaar eerder 10,3 procent. Het bedrijf haalde het afgelopen jaar 118 miljoen euro op om de verdere uitbreiding van het netwerk te kunnen financieren. Afgelopen kwartaal wist Fastned 16 nieuwe locaties te bemachtigen. De pijplijn bestaat hierdoor uit 375 locaties. Verkoop Woensdagavond meldde Fastned ook dat de oprichters Michiel Langezaal en Bart Lubbers en investeringsmaatschappij Breesaap vanaf 12 januari geleidelijk elk maximaal 380.000 aandelen Fastned zullen verkopen. Dat is elk ongeveer 2 procent van de huidige uitstaande aandelen. ABN AMRO verzorgt deze verkoop. "De reden voor Michiel Langezaal, Bart Lubbers en Breesaap om een deel van hun belangen te verkopen is om hun portefeuilles te diversifiëren, aan belastingverplichtingen te voldoen en familieleningen af te lossen die zijn verstrekt om Fastned in 2012 op te richten", aldus Fastned. Op dit moment heeft Lubbers via Wilhelmina-Dok een belang van 39 procent in Fastned, Langezaal viel Carraig Aonair 24 procent en Breesaap van de familie Lubbers 6 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.