Lichtrode futures en speculaties rond Tesla

De AEX lijkt vanochtend een fractie lager van start te gaan. De Europese futures noteren circa 0,1% in het rood. Het sentiment is wat lauwtjes. De futures op Wall Street noteren rondom de slotstand van gisteren en de Japanse beurs is 0,4% lager gesloten.

De beurs van Hongkong noteert weliswaar 1,5% in het groen, maar die was gisteren gesloten. Hongkong moest het goede nieuws van maandag - de dag waarop de Chinese overheid officieel een einde maakte aan de strenge coronamaatregelen - dus nog verwerken.

Weinig nieuws

Verder is qua nieuws schrapen geblazen. De macro-economische agenda is vrijwel leeg, bedrijfsnieuws is er ook niet en de meeste handelaren hebben een weekje vrij. Dan zijn het de particuliere beleggers die het moeten doen. Dit wil nog weleens leiden tot vreemde koersbewegingen.

Echter, vaak valt het qua beweging wel mee. Gisteren was zo'n voorbeeld. Op drie aandelen na sloten alle AEX-fondsen met een nulletje voor de komma.

Tesla

Waar wel het nodige te beleven viel, was het aandeel Tesla. Gisteren klapte de koers van de bouwer van elektrische auto's opnieuw 11% in elkaar. Voor de aandeelhouders is het sowieso een dure decembermaand geworden. Zo heeft Tesla binnen een tijdbestek van een maand meer dan 40% aan marktwaarde ingeleverd.

De koers van Tesla noteert Year to date 70% in het rood en dat betekent het laagste niveau sinds augustus 2020. Het sentiment wordt met de dag slechter mede omdat het de productie van zijn fabriek in Shanghai langer heeft stilgelegd.

Eerder had Tesla al aangegeven de productie voor acht dagen stil te leggen, maar ineens heeft de leiding besloten om hier eerder mee te starten. Dit voedt de speculaties dat Tesla in China kampt met een probleem aan de vraagkant.

De gehele sector heeft het overigens moeilijk, want ook Nio stelde zijn verwachtingen voor het vierde kwartaal neerwaarts bij. De Chinese bouwer van elektrische auto's wijt dit aan de problemen in te toeleveringsketen. Het aandeel verloor gisteren ruim 8% op Wall Street.

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen zijn er momenteel nog niet.

De AFM meldt deze shorts; Institutionele beleggers hebben de boeken gesloten en daarom vinden er amper wijzigingen plaats in het shortregister. Alleen de shorts in Signify worden fractioneel opgevoerd.

Just Eat Takeaway: 7,56%

Wereldhave: 6,65%

Basic-Fit: 6,46%

Signify: 4,32 (+0,04%)

Besi: 4,09%

PostNL: 3,74%

Philips: 3,24%

Air France-KLM: 2,46%

Alfen: 2,44%

TomTom 2,28%

CM.com: 1,82%

Agenda

De agenda is vandaag praktisch leeg. Er komt vanmiddag om 16:00 uur alleen een cijfer langs over het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS.

Woensdag 28 december Consensus

VS pending Home sales nov -0,5% MoM icon waarschuwing

Nu nog even dit

Het maakt duidelijk dat obligaties niet altijd een defensieve haven zijn.

Een drama jaar voor obligaties. Dat is goed te zien de deze total return grafiek van Duitse bunds. pic.twitter.com/uWJ0qkU1Em — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 27, 2022

Eindelijk.

China has announced that travelers will no longer need to quarantine upon arrival on the mainland starting Jan. 8. https://t.co/r6SsE3DzUd pic.twitter.com/WtWrdKJJLh — CNBC (@CNBC) December 28, 2022

Dit is goed nieuws.

A surge in holiday bookings shows China’s vast population is ready and hungry for travel as the country dismantles border controls and emerges from nearly three years of self-imposed isolation https://t.co/XytSXsDUvQ — Bloomberg Markets (@markets) December 28, 2022

Hier leest u hoeveel volgers u moet hebben om er een aardige boterham aan over te houden.

Here's how many social media followers you need to make $100,000. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/Nsxf2ciCt4 — CNBC (@CNBC) December 28, 2022

Zet vrijdag 30 december maar alvast in uw agenda.

Belastingaangiftes Trump worden vrijdag openbaar https://t.co/NNJSR8bXDW — BNR Nieuwsradio (@BNR) December 28, 2022

Een extra reden om uw woning te verduurzamen.

Shell: 'Volgend jaar mogelijk gastekort in Nederland' https://t.co/TBvjpA8G6e — BNR Nieuwsradio (@BNR) December 28, 2022

De Amerikaanse huizenmarkt koelt af, maar het is nog niet iets waarover we ons zorgen hoeven maken.

US Home prices fell in October for the 4th consecutive month. The 4-month decline of -3% is the largest decline in a decade.



When the last housing bubble peaked in July 2006, prices fell 27% nationally. The same decline today would only bring home prices back to Aug 2020 levels. pic.twitter.com/tLaQqBWwMw — Charlie Bilello (@charliebilello) December 27, 2022



Veel plezier en succes.