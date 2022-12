Slotcall: Zeldzame stijger in een hard dalende AEX

Het leek vanochtend nog een groene dag te worden, maar in de loop van de middag verslechterde het sentiment. Onder aanvoering van de techfondsen sluit de AEX 1,3% in het rood. Dit is slechts nipt boven de 700 punten.

Een duidelijke trigger lijkt er niet te zijn. Bedrijfsnieuws is er amper en ook op het macrofront is het rustig. Vanmiddag kwam er alleen een herziend cijfer naar buiten over de groei van de Amerikaanse economie. Het groeicijfer viel een fractie hoger uit dan verwacht dus dit kan de trigger niet zijn.

Het is simpelweg een dag waarop de markten niet omhoog willen. Binnen de AEX gaan de chippers ASMI (-3,3%), ASML (-4,1%) en Besi (-3,4%) het hardst onderuit en ook voor de aandeelhouders van Adyen (-3,4%) is het een dag om snel te vergeten.

Philips in the rebound

De positieve noot - en dat is dit jaar weleens anders geweest - is Philips (+3,1%). De producent van medische apparaten presenteerde gisteren gunstige data omtrent zijn gewraakte slaapapneu-apparaten. Hieruit bleek dat het afbrokkelend schuim niet leidt tot gezondheidsschade op lange termijn.

De Amerikaanse toezichthouder moet de resultaten echter nog bestuderen, dus is het verstandig om een slag om de arm te houden. Positief is wel dat Philips deze resultaten kan aanvoeren in de rechtszaal.

Verder doen de defensieve havens het ook niet onaardig. Shell (-0,4%), Relx (-0,3%) en Wolters Kluwer (-0,4%) houden de schade beperkt, terwijl Ahold (+0,4%) er nog een klein plusje weet uit te slepen.

Belgische biotechbedrijven aan puin

Dit laatste geldt helaas niet voor de Belgische biotechbedrijven. Beleggen in biotech geldt als hoog risicovol, met een relatief kleine kans op succes. Het afgelopen jaar vormde bij onze zuiderburen nog maar eens een pijnlijke wake-up call. Euronext Brussel bevat flink wat biotechbedrijven; aanzienlijk meer dan er aan het Damrak genoteerd staan.

Dergelijke fondsen gelden als zeer risicovol, maar blijven in trek bij particuliere beleggers. Het afgelopen jaar is het rijtje zeperds flink uitgedijd. Zowel Galapagos, Mithra, Oxurion, Celyad als Biocartis hebben een dramatisch jaar achter de rug.

Het maakt duidelijk waarom het zo belangrijk is om de exposure naar biotech klein te houden. Het potentieel rendement is hoog. Zeker wanneer een biotechbedrijf een succesvol medicijn heeft ontwikeld.

Echter, hier staat tegenover dat 80 tot 90% van de biotechbedrijven teleurstelt. In het onderstaande artikel bespreekt analist Martin Crum de Belgische biotechaandelen.

Meta

De koers van Meta (-2,8%) is de laatste weken aan het uitbodemen. Van een mooie opwaartse trend is nog geen sprake, maar het sentiment lijkt langzaam te draaien. Hoewel het bedrijf voor de zoveelste keer in de clinch ligt met de privacywaakhond van de Europese Unie, valt er ook het nodige positieve nieuws te melden.

De Amerikaanse senaat heeft deze week voor een wet gestemd die het gebruik van TikTok door overheidsfunctionarissen aan banden legt. De reden is dat ByteDance - het moederbedrijf van TikTok - data verzamelt van zijn gebruikers en die mogelijk doorsluist naar de Chinese overheid.

Er bestaat een reële kans dat dit de eerste stap is naar een algeheel verbod op het socialemediaplatform. Dit betekent goed nieuws voor Meta. Of het aandeel ook koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Stel u vragen voor in de IEX BeleggersPodcast

Morgen nemen we zoals vanouds de IEX Beleggerspodcast op. Deze week hebben we een speciale gast in de uitzending. Het gaat om Peter Siegmann. Hij is handelaar bij Beursplein 5 bij Better Options. Daarnaast verzorgt hij ook opleidingen op het gebied van trading.

We bespreken met hem onder andere over hoe hij in het vak is gerold, zijn beste trades en zijn grootste missers. We sluiten niet uit dat hij ook een paar tips geeft over hoe je een goede trader kan worden.

Mocht u vragen hebben aan ons dan kunt u deze weer achterlaten in de reacties onder deze slotcall.



Rentes

De Europese rentes blijven maar oplopen. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt vijf basispunten tot 2,69%.

Nederland: +5 basispunten (2,69%)

Duitsland: +6 basispunten (2,36%)

Italië: +6 basispunten (4,48%)

Verenigd Koninkrijk: +10 basispunten (3,67%)

Verenigde Staten: -3 basispunten (3,66%)

Brede markt

De AEX zakt 1,3% en presteert daarmee in lijn met de DAX (-1,4%) en CAC (-1,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt 7,2% tot 21,5 punten.

Onder leiding van big tech gaat Wall Street onderuit. De Dow Jones (-1,4%), S&P500 (-1,8%) en Nasdaq (-2,6%) doen een behoorlijke stap terug.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,060 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-1,0%) en zilver (-1,5%) hebben het ook niet.

Olie: WTI (-0,3%) en Brent (+0,3%) zijn het niet met elkaar eens.

Bitcoin (-0,8%) blijft vandaag nog best aardig liggen.

Het Damrak

IMCD (-2,4%) werd vanochtend op de verkooplijst van UBS gezet.

(-2,4%) werd vanochtend op de verkooplijst van UBS gezet. KPN (-0,1%) trekt zich weinig aan van een koersdoelverlaging van Jefferies. Het aandeel gaat naar €2,70 van €2,90 en het houd-advies blijft gehandhaafd.

(-0,1%) trekt zich weinig aan van een koersdoelverlaging van Jefferies. Het aandeel gaat naar €2,70 van €2,90 en het houd-advies blijft gehandhaafd. De verzekeraars dalen minder hard dan de brede markt. ASR (+0,8%) sluit zelfs met een mooie plus.

(+0,8%) sluit zelfs met een mooie plus. De VIX-index loopt op en dat betekent goed nieuws voor Flow Traders (+1,6%).

(+1,6%). Just Eat Takeaway (-7,5%) is weer onder de €20 gezakt. Groot nieuws over de maaltijdbezorger kom ik echter niet tegen.

(-7,5%) is weer onder de €20 gezakt. Groot nieuws over de maaltijdbezorger kom ik echter niet tegen. Ebusco (-4,5%) sluit op het laagste niveau sinds de beursgang van oktober 2021.

(-4,5%) sluit op het laagste niveau sinds de beursgang van oktober 2021. Kempen hervat het volgen van het aandeel Pharming (+0,9%). Het blijft voorlopig bij een mager Hold-advies.

(+0,9%). Het blijft voorlopig bij een mager Hold-advies. Op een aardig volume vindt ForFarmers (+3,3%) de weg omhoog.

