Voorbeurs doen we het met kalkoen én grote duif

De AEX-indicatie is 0,1%, de Fed is duivisch en de VS is vandaag dicht vanwege Thanksgiving.

Normaal is het dan zo dat er op het Damrak en de rest van de wereld niet veel beweging is, maar het is 2022 en dan kan u alles verwachten. De start nu is in ieder geval meteen de spreekwoordelijke nachtkaars, want er gebeurt en beweegt bar weinig.

Europese futures openen rond het nulpunt

De Amerikaanse draaien gewoon door op een dag als vandaag, maar staan nu wel stokstijf stil

In Azië staan de meeste markten 0,5% à 1,0% hoger

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -4,4% op 20,4, ofwel vlak boven officieuze nervositeitsgrens 20, waar we het hele jaar al boven zitten

De dollar zakt 0,4% naar 1,043

Goud stijgt 0,3%, olie doet +0,1 à +0,3% na ware debacles deze week en crypto loopt 1 à 3% op, ondanks alle onzekerheden in deze markt. Een wonder op zich?

De rentes doen het ook zonder de VS en het is nu nog even zoeken, gezien de plussen en minnen.



De Federal Reserve krijgt minder haast met rente verhogen, bleek gisteravond uit de notulen van het laatste rentebesluit. Goed voor aandelen, om het zo kort mogelijk samen te vatten. CNBC:

Federal Reserve officials expect to switch to smaller interest rate increases “soon,” according to minutes from the November meeting released Wednesday.

Some officials expressed concern over the impact rate increases could have on financial stability and the economy.

Markets have largely expected the Fed to dial down the intensity of its policy tightening, and the minutes helped confirm that.

Fed officials see smaller rate hikes coming 'soon,' minutes show https://t.co/Yk98zKbCrO — CNBC (@CNBC) November 23, 2022



Dit zijn de marktverwachtingen voor de rente voor december volgend jaar, de meest verre schatting. Amper verandering was er gisteren. Wat dat betreft komt er nu tekening en rust in het Amerikaanse inflatie- en renteverhaal. De economie is wat anders. Zie de inkoopmanagersindices ook gisteren, die vertragen echt.



Dit zijn de inflatieverwachtingen van de markt voor de dollar. Ook hier is de grote Sturm & Drang verdwenen, maar de percentages liggen nog altijd ruim boven streefgetal 2%.



Bij deze de waarderingen (koerswinstverhoudingen) van S&P 500 en Nasdaq 100 afgezet tegen de Amerikaanse tienjaarsrente. De indices zijn goedkoper geworden, maar historisch gezien zijn ze zeker niet goedkoop.



Gisteren nabeurs had HAL een kwartaalupdate en het beleggingsfonds meldde uiteraard (gezien de portfolio) ook flinke dalingen. Alleen een wonder-eindejaarsrally kan de meubelen dit jaar nog redden.



Het bescheiden Envipco heeft ook Q3's met recordomzet, maar toch verlies en Azerion doet alweer een overname. Dat is het wel op het Damrak.



Tot slot, op niet iedere tafel staat vandaag in de VS een kalkoen?

WATCH: Soaring inflation means U.S. consumers are paying more for almost everything, including turkey for Thanksgiving pic.twitter.com/81sKeHaNY2 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 24, 2022

De agenda met ECB-notulen, Turkse basispunten en de Ifo Geschaftsklima over november:

00:00 Envipco - Cijfers derde kwartaal



02:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - November (Jap)

08:45 Ondernemersvertrouwen - November (Fra)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - November (Dld)

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

15:30 Wall Street gesloten vanwege Thanksgiving

En dan nog even dit

Zo dus:

U.S. stocks closed higher Wednesday as meeting minutes from the Fed showed that the central bank is looking to hand out smaller rate hikes in the coming months as inflation cools off.



The Dow gained 0.28%.

The S&P 500 rose 0.59%.

The Nasdaq was up 0.99%. pic.twitter.com/3TK54K0aUT — CNBC (@CNBC) November 23, 2022



Bloomberg:

Heads are turning in the rates market as traders pile into positions that stand to benefit from a dramatic reversal in Federal Reserve monetary policy. The wager involves options tied to Secured Overnight Financing Rate futures over multiple tenors for next year and into 2024.

Over the past couple weeks traders have been active in call spread structures focused on 97.00 and 98.00 strikes, equating to policy rates of 3% and 2%, respectively.

Hottest bond-market wager targets 2% interest rates for 2023 https://t.co/T5BJoW9pW5 pic.twitter.com/YETrmzoh7l — Bloomberg Markets (@markets) November 24, 2022



Voor de liefhebbers van monetaire experimenten:

Turkey is poised to cap off its abrupt cycle of monetary easing with another interest-rate cut on Thursday, before a likely pausehttps://t.co/NncRNS5lDm pic.twitter.com/P66RRlWs7k — Bloomberg Middle East (@middleeast) November 24, 2022



Dit is toch probleem numero uno voor Europa? Nog geen begin van een langetermijnstrategie te vinden, zoals bijvoorbeeld China, dat voor 28 jaar gas uit Quatar koopt, die heeft.

European states are set for a spat over how to curb gas prices when they meet on Thursday in their latest attempt to tame the energy crisis https://t.co/mMbDpnmTBg — Bloomberg Markets (@markets) November 24, 2022



Sjongejonge:

WATCH: German energy company Uniper says it needs additional equity worth nearly $26 billion to cover losses https://t.co/Ry1aLuCA34 pic.twitter.com/R8ZGBjKuoA — Reuters Business (@ReutersBiz) November 24, 2022



Hierbij:

The EU will require derivatives traders to use accounts at clearing houses in the bloc for some transactions, under plans aimed at boosting Europe’s capital markets https://t.co/7ImZ06M01G — Bloomberg Markets (@markets) November 24, 2022



Veel plezier en succes vandaag.