Nettovermogenswaarde HAL daalt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HAL Trust heeft de nettovermogenswaarde in de eerste negen maanden van dit jaar zien dalen. Dit bleek woensdag nabeurs uit de resultaten van de investeringsmaatschappij. De nettovermogenswaarde daalde met 334 miljoen euro ten opzichte van eind vorig jaar, tot 12,5 miljard euro. Per aandeel was dit 141,46 euro. Bij de halfjaarupdate was de daling nog beperkt tot 56 miljoen euro. De beurswaarde van de minderheidsbelangen in beursgenoteerde bedrijven, met name Vopak, Safilo en SBM Offshore, daalde tot 1,9 miljard euro, van 2,7 miljard euro eind 2021. Vooral de waarde van Vopak daalde. Sinds het einde van het derde kwartaal, dus sinds 30 september, steeg de waarde van de beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeiten weer met 690 miljoen euro. HAL gaf woensdagavond geen nettoresultaat, maar meldt wel dat dit voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen geraakt is door een goodwill afwaardering van 151 miljoen euro op de Pro Gamers Group en een extra afwaardering voor gemiddelde vermogenskosten van 49 miljoen euro. Een herwaardering van Boskalis in overeenstemming met IFRS leidde tot een incidentele winst van 650 miljoen euro. HAL bood 33,00 euro per aandeel op Boskalis en bezit nu 98,9 procent van de aandelen. Met de overname van het additionele belang was 2,3 miljard euro gemoeid. Outlook HAL verwacht over 2022 een fors lager resultaat dan in 2021, toen er 3,5 miljard euro winst werd geboekt op de verkoop van het belang in GrandVision. De jaarresultaten worden gepubliceerd op 29 maart. Er komt geen voorlopig bericht over de nettovermogenswaarde op 26 januari volgend jaar, zoals aanvankelijk gepland, omdat de boekwaarde van Boskalis dan nog niet berekend zal zijn. Bron: ABM Financial News

