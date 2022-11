Slotcall: AEX houdt winst vast, beleggers dienen wel even alert te zijn

De vastgoedmarkten in onder andere Europa en de VS vertoont de eerste haarscheurtjes, maar ook niet meer dan dat. Heel anders is de ontwikkeling van de Chinese vastgoedmarkt. Daar gaat het al enige tijd niet zo lekker.

Inmiddels hebben de Chinese machtshebbers een plan gepresenteerd met maar liefst 16 punten om de vastgoedmarkt uit het slop te trekken. De eerste marktreactie is sterk positief: de zogeheten Hang Seng Mainland Property index maakte althans een koerssprong van 16%.

Financieel klem zittende vastgoedontwikkelaars krijgen- door het steunprogramma wat meer ademruimte en diverse marktvorsers spreken zelfs van een structureel omslagpunt.

Damrak

Beleggers hebben weinig te mopperen vandaag. Ondanks dat de handel op Wall Street wat moeizaam van start is gegaan vandaag, trekken beleggers op het Damrak en de rest van Europa hun eigen plan.

Hoewel het zich aan de AEX-beweging allicht niet goed liet aflezen, waren er op individueel fondsniveau aardig wat koersuitslagen het benoemen waard. Aan de positieve kant vielen onder andere Ahold, ASML en Unilever op, een divisie lager waren er fraaie winsten voor met name Alfen en Vopak, terwijl bij de wat kleinere fondsen Majorel en TomTom nog aardige koerswinsten mochten bijschrijven.

De AEX hield de winsten van vorige week goed vast en sprokkelde er nog eens een half procent bij om te sluiten op een stand van 706,67.

Dan nog even dit

Een interessante showdown in Duitsland: vakbonden eisen een forse loonsverhoging ter compensatie van de uit de hand gelopen inflatie. Looneisen tussen de 8 - 10%, afhankelijk van welke vakbond, is het gevolg.

Werkgevers zien dat - logischerwijs - niet zitten en wijzen naar de naderende recessie. De kans op stakingen neemt daarmee flink toe, dat in een periode dat er toch al flink wat stress in de supply chain zit.

Germany’s biggest labor union is locked in talks with employers over a pay deal for about 3.9 million workers, in one the most significant domestic showdowns of Europe’s energy crisis so far https://t.co/xyCSYnggZJ — Bloomberg Economics (@economics) November 14, 2022





Van Lanschot

De traditioneel wat summiere trading update over het derde kwartaal van wealth manager Van Lanschot van eind vorige week was tamelijk positief. Hoewel de bank minder baat heeft bij een beter renteklimaat dan de traditionele grootbanken - de belangrijkste inkomstenbron vormen beheerfees en commissies - zal de rentemarge wel licht verbeteren.

Van Lanschot wordt ondertussen door steeds meer rijke particulieren en institutionele beleggers gevonden. Onlangs werd bekend dat het Schilderspensioenfonds, met een portefeuille van €8 miljard, overstapt naar de de bank. Een update over de bank vindt u bij IEX Premium:

Dividendrendement Van Lanschot blijft erg royaal #VanLanschotKempenNV https://t.co/kcCom5UjlV — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 14, 2022





Siemens Healthineers

Daar waar Philips loopt te worstelen, vooral met zichzelf, presteert het Duitse Siemens Healthineers beduidend beter. Dat verschil komt dan ook pijnlijk tot uiting in de koersprestaties van beide concerns.

De kwalitatief hoogwaardige medische apparatuur van Siemens Health gaan nog steeds als warme broodjes over de toonbank. De IEX Beleggersdesk heeft de Duitsers nog eens onder de loep genomen. De volledige analyse vindt u hier:





Siemens Healthineers presteert op alle fronten beter dan Philips #SIEMENSHEALTH.AGNAO.N. https://t.co/zdfegEk8e9 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 14, 2022

Carrefour

De Franse supermarktketen Carrefour heeft ambitieuze plannen ontvouwd voor de komende jaren. Speerpunt van de plannen vormt een bedrag van €4 miljard aan kostenbesparingen, te bereiken per 2026. En ook de vrije kasstroom dient in dat jaar een niveau van ten minste €1,7 miljard te bedragen.

Beleggers toonden zich weinig onder de indruk van plannen, maar de vraag is of dat wel geheel terecht is. Het antwoord leest u in een analyse van de IEX Beleggersdesk:

Weinig applaus voor ambitieuze plannen Carrefour #Carrefour https://t.co/WkelFgIZcW — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 14, 2022





Macro versus fundamentals

Beleggers hebben een aardig koersfeestje achter de rug afgelopen week, met voor Wall Street zelfs de hoogste stijging op een dag sinds 2020. The bulls are back. De forse koersstijging kwam volledig op het conto vanuit een macro-impuls.

De inflatie in de VS viel voor het eerst – licht – mee. Nu is een geldontwaarding van 7,7% bepaald geen niveau om blij mee te zijn, maar als er voor een nóg hoger cijfer wordt gevreesd, is dat al voldoende voor een flinke koersspurt.

Wat ondergesneeuwd is geraakt in al dat macrogeweld, is dat ondertussen de winstverwachtingen al negen weken op rij verder dalen voor de S&P 500. Inmiddels wordt er rekening mee gehouden door analisten dat de winsten over het vierde kwartaal yoy met 0,4% zullen dalen.

Dat lijkt bescheiden, maar als bedacht wordt dat in augustus nog op een groei van de bedrijfswinsten werd gerekend van zo’n 6%, is er sprake van een wezenlijk verschil. Dat is toch iets voor beleggers om even alert op te zijn.

Dit lokt opnieuw de discussie uit of de bear market dan nu eindelijk tot een eind is gekomen – dat zou dat netjes ongeveer conform de gemiddelde lengte van een bear market zijn – of dat hier opnieuw sprake was van slechts een uiterst felle bear market rally.

Junk bonds populair

Zijn bedrijfsleningen, en meer in het bijzonder junk bonds, inmiddels ver genoeg gedaald om weer op te pikken. Een aantal hedge funds van naam meent in ieder geval van wel. De sell off van corporate debt als gevolg van een rap verslechterend economisch klimaat is te ver gegaan volgens onder andere Daniel Loeb’s Third Point en Paul Singer’s Elliott Management.

Vooral die gedeeltelijke draai van laatstgenoemde is toch opvallend. Immers, Singer stelde nog zeer recent dat de wereld het pad van hyperinflatie was ingeslagen. Niet bepaald een omgeving om dan kapitaal te investeren in corporate debt zou je zeggen.





De yields op junk bonds is weliswaar scherp opgelopen tot afgerond 8%, maar inflatie – in ieder geval in de VS – noteert rond hetzelfde niveau. Toch ziet bijvoorbeeld Loeb de meest aantrekkelijke investeringskansen bij corporate debt sinds corona. En ook Elliott vertelde zijn investeerders dat er eindelijk weer kansen liggen.

Belangrijk bij corporate debt – en zeker bij junk bonds – is de kans op default. Zo rekent rating agency S&P voor Europa op defaults die oplopen tot 3% medio 2023, tegen nu nog slechts 1,4%. In een meer pessimistisch scenario wordt rekening gehouden met maximaal 5% aan defaults.

Concullega Fitch houdt rekening met een default percentage van 2,5% komend jaar in Europa. Dat is relatief laag: tijdens de financiële crisis van 2009 lag het default percentage op het hoogste punt rond de 9%.

Zelf beleggen in corporate bonds – en zeker junk bonds – vergt de nodige expertise. Een betere tactiek voor beleggers die een graantje willen meepikken van een mogelijk herstel van corporate bonds is middels ETF’s. Los van de relatief lage kosten levert dat vooral voldoende spreiding op, iets dat zeker bij junk bonds zeker geen kwaad kan.

Profs kiezen (nog) voor defensief

De euforie op Wall Street van eind vorige week ten spijt, veel grote zakenbanken zijn niet overtuigd en blijven defensief gepositioneerd. Het licht meevallend inflatiecijfer was uiteraard welkom, maar partijen als JPMorgan Chase, Bank of America en UBS vinden het te vroeg om de vlag uit te hangen.

Het succesvolle MAN Group is als echte quant er zelfs van overtuigd dat de hoge inflatie voorlopig een blijvertje is en dat beleggers er rekening mee moeten houden dat de geldontwaarding langere tijd op een oncomfortabel hoog niveau blijft.

Uiteraard ligt de sleutel voor een belangrijk deel bij de Fed. Een licht meevallend inflatiecijfer zal volgens de meeste marktpartijen onvoldoende zijn om de agressieve serie renteverhogingen tot een vroegtijdig einde te brengen, al is de consensus nu wel op zoek naar een mildere volgende rentestap van 0,5% in plaats van 0,75%.

Wall Street

De meeste techfondsen liggen wat zwak in de VS, mogelijk als gevolg van waarschuwende woorden van enkele Fed officials dat de financiële markten zichzelf een beetje voorbij dreigen te lopen. Logisch, een licht meevallend inflatiecijfer zal niet direct tot een beleidswijziging bij de Fed leiden immers.

De Dow Jones noteert na een kleine twee uur handel vlak, de S&P 500 daalt circa 0,5%, maar de Nasdaq levert toch 'zomaar' 1% in. Positief gesteld, de Amerikaanse markten weten hun grote winsten van vorige week toch vooralsnog aardig goed vast te houden.

Rentes

Eindelijk weer eens een tamelijk rustige handelsdag op de internationale kapitaalmarkten. Echt grote uitschieters waren er ditmaal eens niet, al loopt de tienjaarsrente in de VS zowaar nog wel met zes basispunten op.



Bron: Reuters





Brede markt

Hoewel Wall Street wat moeizaam uit de startblokken komt deze maandag, hebben de meeste Europese beurzen een prima dag achter de rug. Verder weinig opvallende uitschieters: de olieprijs komt wat af omdat de Opec zijn schattingen voor de vraag naar het zwarte goud opnieuw licht neerwaarts heeft herzien.

Bitcoin stabiliseert rond de $16,5k en de euro neemt geleidelijk weer wat afstand van pariteit met de Amerikaanse dollar.

Het Damrak

Adyen (- 3,7%) behoorde vorige week tot de absolute winners, maar aan die sterke koersperformance is een abrupt einde gekomen

(- 3,7%) behoorde vorige week tot de absolute winners, maar aan die sterke koersperformance is een abrupt einde gekomen ASML (+ 2,5%) profiteert mogelijk nog steeds beperkt van de uiterst zonnige langetermijnvooruitzichten die eind vorige week werden geschetst

(+ 2,5%) profiteert mogelijk nog steeds beperkt van de uiterst zonnige langetermijnvooruitzichten die eind vorige week werden geschetst Philips (+ 1,3%%) is al enige tijd aan een indrukwekkend koersherstel bezig, zonder dat er relevant nieuws te vinden valt

(+ 1,3%%) is al enige tijd aan een indrukwekkend koersherstel bezig, zonder dat er relevant nieuws te vinden valt Alfen (+ 4,5%) profiteerde van een adviesverhoging naar kopen van zakenbank Berenberg

(+ 4,5%) profiteerde van een adviesverhoging naar kopen van zakenbank Berenberg Aperam (- 1,8%) wist de winst van eind vorige week niet geheel vast te houden, hetgeen overigens voor meer cyclische staalfondsen gold

(- 1,8%) wist de winst van eind vorige week niet geheel vast te houden, hetgeen overigens voor meer cyclische staalfondsen gold JDE Peet's (- 2,2%) weet opvallend genoeg niet te profiteren van het feit dat goede vooruitzichten voor de koffiebonenoogst de prijzen flink laat dalen

(- 2,2%) weet opvallend genoeg niet te profiteren van het feit dat goede vooruitzichten voor de koffiebonenoogst de prijzen flink laat dalen Vopak (+ 5,4%) steeg voor de tweede dag op rij dankzij sterk meevallende Q3-resultaten en een voor geheel 2022 verhoogde outlook

(+ 5,4%) steeg voor de tweede dag op rij dankzij sterk meevallende Q3-resultaten en een voor geheel 2022 verhoogde outlook Accsys (- 1,3%) ziet minimaal een grootaandeelhouder - Janus Henderson - zijn belang in de houtveredelaar afbouwen

(- 1,3%) ziet minimaal een grootaandeelhouder - Janus Henderson - zijn belang in de houtveredelaar afbouwen Ebusco (- 1,3%) blijft er koersmatig zwak bij liggen, ondanks dat de sector nog heel wat jaartjes van hoge groei zal vertonen

(- 1,3%) blijft er koersmatig zwak bij liggen, ondanks dat de sector nog heel wat jaartjes van hoge groei zal vertonen Op de lokale markt schiet NX Filtration (+ 7,8%) omhoog onder voor het fonds relatief stevige omzetten.



Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ASML: naar €745 van €732 en kopen - Credit Suisse

Aegon: naar €4,80 van €5,03 en houden - Citi Reasearch

Alfen: koersdoel €125 naar kopen van houden - Berenberg

Fagron: naar €18,50 van €19,50 en kopen - KBC Securities

Galapagos: naar €40 van €50 en houden - Deutsche Bank

TotalEnergies: naar €66 van €64 en houden - Piper Sandler

Porsche: naar €95 van €80 en houden - Jefferies

Intel: initial coverage verkopen met koersdoel $32 - JPMorgan Chase

Agenda 15 november

00:50 Economische groei - Derde kwartaal vlpg (Jap)

04:00 Industriële productie - Oktober (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - Oktober (Chi)

06:30 Industriële productie - September def. (Jap)

07:00 Infineon - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:30 TKH - Cijfers derde kwartaal

08:00 Werkloosheid - September (VK)

09:30 Economische groei - Derde kwartaal vlpg (NL)

09:30 Consumptie huishoudens - September (NL)

09:30 Internationale handel - September (NL)

10:00 Maandrapport IEA (Fra)

11:00 Economische groei - Derde kwartaal 2e raming (eur)

11:00 Handelsbalans - September (eur)

11:00 ZEW economisch sentiment - November (Dld)

13:00 Home Depot - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Walmart - Cijfers derde kwartaal (VS)

14:30 Producentenprijzen - Oktober (VS)

14:30 Empire State index - November (VS)