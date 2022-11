Slotcall: Just Eat Takewaway straalt op euforisch Damrak

[quote alias=Paul id=14496533 date=202211041837]

Dit vind ik weinig respectvol. Iemand lekker anoniem afzeiken. Als je tig aandelen per dag in de gaten moet houden, is het niet gek dat je af en toe wat mist. Als je denkt dat je het beter kunt, moet je maar snel bij iex gaan solliciteren.



Ik verwacht niet dat Niels alle aandelen actief volgt, maar hij zegt dat hij geen aanleiding voor de koersdaling kan vinden. Als hij het aan een willekeurige collega had gevraagd of even op internet had rondgekeken was de link met de beleggersdag hem snel duidelijk geworden.

Dat hij die kleine moeite blijkbaar niet neemt vind ik niet professioneel. Ik betaal voor mijn abonnement en ik verwacht daar wel enige inspanning voor terug.