Slotcall: Just Eat Takewaway straalt op euforisch Damrak

Dit keer is goed nieuws ook echt goed nieuws. Vooraf maakten we ons op de redactie zorgen dat een goed banenrapport weleens zou kunnen leiden tot een koersdaling op de beurzen, maar het tegendeel is waar.

Het Payroll Report is ijzersterk, zo kwamen er afgelopen maand ruim 261.000 arbeidsplaatsen bij in de VS daar waar de markt rekende op 195.000. Een reden voor de Federal Reserve om verder te verkrappen.

We sluiten niet uit dat Fed-voorzitter Jerome Powell deze cijfers al had ingezien. Misschien dat hij woensdagavond daarom hintte op een hoger renteniveau. Toen reageerden de markten nog negatief, maar vandaag sluit de AEX de dag zoals het hoort liefst 1,7% hoger op 672 punten.

Just Eat Takeaway op pole position

De grote winnaar van de dag is Just Eat Takeaway (+15,8%). De maaltijdbezorger profiteert van een positief rapport van Jefferies. De goede resultaten van Doordash (+8,8%) helpen vermoedelijk ook een handje.

Prosus (+7,6%) wordt gekocht dankzij een rally in het aandeel Tencent. Beleggers speculeren op het einde van het strenge coronabeleid van de Chinese regering. Zoals bekend heeft de Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij een groot belang in de Chinese techgigant.

Beleggers die een groot pakket aandelen Galapagos (-7,4%) bezitten, gaan daarentegen met een iets minder goed gevoel het weekend in. Het biotechbedrijf presenteerde gisteravond zijn vierdekwartaalcijfers. Toch ging de koers pas vanaf deze middag hard omlaag. Een aanleiding kan ik echter niet vinden.

Accsys

Afgelopen woensdag zette Accsys (-4,6%) zijn traditie van kostenoverschrijdingen vrolijk voort. Waar het bedrijf er in september nog vanuit ging dat de kosten van de fabriek in Hull uit zou komen aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte €94-€103 miljoen, rekent het nu op maximaal €138 miljoen.

Er is dus sprake van een kostenoverschrijding van liefst €35 miljoen. Het bedrijf wijt dit onder andere aan de gestegen energie- en grondstofprijzen. Wij zien een andere oorzaak: falend management. Het is namelijk de vierde keer binnen dertien maanden dat het project vertraging oploopt.

Het is bijzonder pijnlijk dat er met de bouw van de fabrieken continu wat mis gaat. Het verdienmodel van Accsys is namelijk wel interessant. De houtveredelaar weet dennenhout te transformeren tot duurzaam hout dat - in tegenstelling tot gewoon hout - naar verwachting tenminste 50 jaar mee gaat.

Qualcomm

Qualcomm (+1,6%) ging gisteren stevig onderuit op de kwartaalcijfers. De winst per aandeel in het slotkwartaal schiet minder dan 2% tekort bij onze taxaties, dus daar is de tegenvaller marginaal.

Wat er wel inhakt is de outlook voor het lopende kwartaal. Hieruit komt duidelijk naar voren dat de consument vol op de rem trapt. Qualcomm berekende dat de voorraadcorrectie die klanten nu doorvoeren $0,80 aan winst per aandeel scheelt voor het lopende kwartaal.

Terwijl afgelopen kwartaal nog een winst per aandeel werd behaald van $3,13 (+23%), rekent Qualcomm voor het lopende kwartaal op $2,35. Een stevige tegenvaller.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier dikt vier basispunten aan tot 2,58%. Dit is het hoogste niveau sinds november 2011.

Nederland: +4 basispunten (+2,58%)

Duitsland: +5 basispunten (+2,29%)

Italië: +4 basispunten (+4,47%)

Verenigd Koninkrijk: +7 basispunten (+3,58%)

Verenigde Staten: +5 basispunten (+4,17%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,7%

AEX deze maand: +0,7%

AEX dit jaar: -15,8%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -13,6%

Wall Street onderuit

De AEX stijgt 0,7% al blijven we daarmee behoorlijk achter ten opzichte van de overige Europese indices. Toch valt vooral de grote daling op Wall Street op. De Nasdaq verliest bijna 8%. Extreme verschillen die we niet iedere week zien.

AEX

Het sentiment rondom Chinese aandelen is deze week sterk verbeterd. De forse koersstijging van Prosus (+21,3%) is daarvan het voorbeeld. ING (+10,2%) maakte een aandeleninkoopprogramma ter waarde van €1,5 miljard bekend. Adyen (-9,9%) staat daarentegen onder druk. eBay maakte bekend zijn belang in het betaalplatform te verkopen.

AMX

AMG (+14,2%) leverde puike derdekwartaalcijfers af. Het bedrijf profiteert van de hoge prijzen voor lithium. De resultaten van Wolters Kluwer (-7,5%) waren bepaald niet slecht, maar het aandeel is simpelweg peperduur. ASML (-3,3%) mag zijn chipmachines mogelijk niet meer verkopen aan China. Dit is 17% van de omzet van het bedrijf.

ASCX

Pharming (+13,0%) kent een goede week. Hier leest u onze meest recente analyse over het biotechbedrijf. Anderzijds is het kommer en kwel bij Accsys (-11,7%). Dit is gelet op het persbericht van afgelopen woensdag niet zo vreemd.

