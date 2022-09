Slotcall: De marktrentes exploderen na onverwachte renteverhoging

De AEX (-0,6%) begon de dag vol goede moed, maar de vreugde was van korte duur. Zweden verhoogde vanochtend onverwacht de rente met 100 basispunten, waardoor de Zweedse rente nu in één klap op 1,75% staat.

Toch is het niet Zweden, maar de VS waar beleggers vooral op letten. Morgenavond om 20:00 zal de Federal Reserve laten weten of ook de Amerikaanse rente er 100 in plaats van 75 basispunten bij krijgt. De consensus ligt vooralsnog op 75 basispunten. Daarmee zou de Amerikaanse rente naar de 3,25% gaan, het hoogste niveau sinds 2008.

ING deelde deze handige cheat sheet, zoals de bank het zelf noemt.

Aantal afgegeven bouwvergunningen ver onder verwachting

We blijven nog even in de Verenigde Staten, want in augustus zijn daar veel minder bouwvergunningen verstrekt dan verwacht. Het aantal bouwvergunningen nam in augustus op maandbasis met 10% af tot 1.517 miljoen stuks. Er werd gerekend op een daling van slechts 4,4%. Dit macrocijfer geeft een beeld van de bouwsector in de toekomst.

Het China-risico voor TSMC

China is een belangrijk onderdeel voor het wereldwijde ecosysteem van chipontwerpers, fabrikanten en machinebouwers. Met name de goedkopere chips en chips uit het middensegment worden daar gemaakt. Azië is goed voor 70% van de wereldwijde chipproductie en een derde daarvan komt uit China. China is dus ook een belangrijke afzetmarkt voor chipmachinebouwers als ASMI, ASML en Besi.

Wanneer het risico van de geopolitieke rol die China speelt oploopt, heeft dat een negatief effect op de gehele sector. Voor TSMC (+2%) komt daar nog bovenop dat de geopolitieke spanningen rond China vooral komen vanuit de dwingende houding tegenover Taiwan om zich bij China te voegen. De vraag is of dit risico al is ingeprijsd. Stijgende rentes en het toegenomen risico op een recessie zijn hebben namelijk ook flinke invloed gehad op de inmiddels gehalveerde koers van de chipproducent. U leest er alles over in de analyse van TSMC.

Microsoft voelt de rentestijging

Het is uiteraard niet alleen TSMC dat last heeft van stijgende rentes. Eigenlijk schaadt het alle aandelen. Stijgende rentes betekent dat obligaties een aantrekkelijker alternatief worden, nu die meer rendement bieden. Omdat aandelen meer risico met zich meebrengen, willen aandelenbeleggers logischerwijs ook meer rendement dan de risico-armere obligaties. Als gevolg daarvan dalen de koersen van aandelen.

Dat geldt ook voor het Microsoft (-0,8%), waar qua bedrijfsprestaties weinig op aan te merken is. Toch koerst het aandeel dit jaar 27% lager. Dit is in lijn met de Nasdaq die year to date op -28% staat. Lees de gehele analyse van Microsoft om erachter te komen of dit een mooi instapmoment vormt.

ETF-tips

Ik vind zelf elke maand een instapmoment. Dan heb ik het niet over Microsoft, maar over ETF's. Elke maand koop ik namelijk braaf mijn trackers bij. Af en toe krijg ik de vraag welke trackers dat dan precies zijn. Zeker startende beleggers zien soms door de bomen het bos niet meer. Daarom zijn in dit artikel vier concrete ETF's opgesomd die wellicht interessant zijn.

De trouwe luisteraar van BeleggersBootcamp wist dat dit lijstje ging komen. We beloofden in de nieuwste aflevering van de podcast met dit artikel te komen. Die aflevering staat volledig in het teken van ETF's. Het is dan ook niet voor niets dat ETF-expert Adriaan Kootstra aanschuift. Naast een hele rits aan getipte ETF's, vertellen we u ook alles wat u moet weten over de herkomst en werking van ETF's. U luistert de podcast op Spotify, Apple Podcasts of simpelweg hieronder.

Rentes

De rentes exploderen. De Nederlandse tienjaarsrente sluit zelfs op het hoogste niveau dit jaar, en dat op Prinsjesdag. Er tikken dan ook maar liefst 15 basispunten bij, waarmee de rente naar 2,25% klimt.

Brede markt

De AEX (-0,6%) presteert beter dan de Franse CAC 40 (-1,4%) en de Duitse DAX (-1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 26,5 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,9%), Dow 30 (-1%) en de Nasdaq (-0,5%).

De euro daalt met 0,4% tot 0,999 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,7%) en zilver (-2,2%) dalen.

Olie: WTI (-1,5%) en Brent (-1,5%) dalen beide anderhalf procent.

Bitcoin (-2,1%) koerst ook in de min.

Het Damrak

In de afgelopen 22 jaar versloeg hij al 17 maal de AEX (-0,6%). En ook dit jaar ligt beursgorilla Jacko alweer ruim voor op alle drie de Amsterdamse indices. Er zullen niet veel beleggers zijn die dit jaar een tussenstand van +3% kunnen overleggen. De AEX staat er met een year to date-rendement van -17% een stuk slechter voor. En dat puur op geluk. Lees hier meer over dit bizarre verhaal.

(-0,6%). En ook dit jaar ligt beursgorilla Jacko alweer ruim voor op alle drie de Amsterdamse indices. Er zullen niet veel beleggers zijn die dit jaar een tussenstand van +3% kunnen overleggen. De AEX staat er met een year to date-rendement van -17% een stuk slechter voor. En dat puur op geluk. Lees hier meer over dit bizarre verhaal. Binnen de Nederlandse hoofdindex zijn welgeteld drie aandelen die het groen weten te bereiken: het defensieve Unilever (+0,4%), de financial ING (+0,2%) en Prosus (+0,7%), dat weer meewind heeft vanuit de hoek van Tencent (+1,5%).

(+0,4%), de financial (+0,2%) en (+0,7%), dat weer meewind heeft vanuit de hoek van (+1,5%). Air France-KLM (+4,4%) sluit de dag als een van de grootste stijgers van het Damrak. "Fundamenteel is de gehele rally vanaf €1 echter niet te onderbouwen", geeft analist Niels Koerts desgevraagd aan.

(+4,4%) sluit de dag als een van de grootste stijgers van het Damrak. "Fundamenteel is de gehele rally vanaf €1 echter niet te onderbouwen", geeft analist Niels Koerts desgevraagd aan. ING ging op bezoek bij IMCD (-0,7%). Volgens de bank lijkt de distributeur van chemicaliën vertrouwen uit te stralen. De markt waarin IMCD actief is, dreigt niet in het ravijn te storten, maar het bedrijf opereert wel voorzichtig, bijvoorbeeld met de voorraden. IMCD kan de hogere transportkosten direct doorrekenen aan de klant, maar looninflatie zal volgend jaar wel impact hebben. Voor lagere prijzen lijkt IMCD niet te vrezen, aldus ING.

(-0,7%). Volgens de bank lijkt de distributeur van chemicaliën vertrouwen uit te stralen. De markt waarin IMCD actief is, dreigt niet in het ravijn te storten, maar het bedrijf opereert wel voorzichtig, bijvoorbeeld met de voorraden. IMCD kan de hogere transportkosten direct doorrekenen aan de klant, maar looninflatie zal volgend jaar wel impact hebben. Voor lagere prijzen lijkt IMCD niet te vrezen, aldus ING. ABN Amro (-2,8%) zal in het vierde kwartaal opnieuw beoordelen of er ruimte is voor de inkoop van eigen aandelen. Dat zei CEO Robert Swaak van ABN Amro dinsdag tijdens een beleggersconferentie georganiseerd door Bank of America.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ArcelorMittal: naar €40 van €46,10 en kopen - Morgan Stanley

Agenda woensdag 21 september

06:30 Consumptie huishoudens - Juli (NL)

06:30 Investeringen - Juli (NL)

09:00 Sligro - Ex-dividend

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - Augustus (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:00 Federal Reserve - Dot plot en econ. ramingen (VS)

20:30 Federal Reserve - Persconferentie Powell (VS)