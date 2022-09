Dit moet je weten voordat je in ETF's belegt Bericht delen via: Kopieer link Educatie, Redactioneel Categorie: Podcast

Deze aflevering van BeleggersBootcamp is een heuse ETF-special. Analist Niels Koerts en redacteur Coen Grutters doen het ditmaal niet alleen, want ook ETF-expert Adriaan Kootstra schuift aan. ETF staat voor exchange traded fund en is een mandje met daarin tientallen, honderden of zelfs duizenden aandelen. Als belegger koop je als het ware een klein stukje van heel veel verschillende aandelen. Goed voor de spreiding dus. Maar voor wie zijn ETF's geschikt en welke moet je precies hebben? Je komt erachter in aflevering vijf van BeleggersBootcamp, want Niels Koerts tipt onder andere vijf interessante ETF's voor startende beleggers. Je luistert de podcast op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of simpelweg hieronder.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.