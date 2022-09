Beursgorilla Jacko gaat wéér de AEX verslaan

In 17 van de laatste 22 jaar versloeg beursgorilla Jacko de AEX-index. En ook in 2022 ligt hij weer comfortabel voor.

Hoe doet de beursgorilla dat? Simpel: hij kiest volstrekt willekeurig ieder maand één aandeel uit om te verkopen en één aandeel om te kopen, door zowel een banaan uit zijn mandje 'portefeuille' te kiezen (de verkoop) als een banaan uit het mandje 'Nederlandse aandelen' (de aankoop).

Op de website Beursgorilla.nl, een zustersite van deze site, is de portefeuille van Jacko live te volgen. De gorilla heeft inmiddels een behoorlijk track record, want de portefeuille loopt al vanaf 2000, waarmee dit - voor zover wij weten - het langstlopende experiment is waarin een strategie van zomaar-wat-kopen het opneemt tegen de verzamelde expertise van alle analisten, fondsmanagers en goeroes.

Ruime voorsprong

En daar veegt Jacko nu al 22 jaar de vloer mee aan. 17 Maal versloeg hij de AEX-index. En ook dit jaar ligt de gorilla alweer ruim voor op alle drie de Amsterdamse indices. Er zullen niet veel beleggers zijn die dit jaar een tussenstand van +3% kunnen overleggen.

In de IEX Beleggerspodcast van afgelopen vrijdag bespraken we de verbluffende prestaties van de beursaap al even. En de volledige huidige portefeuille van beursgorilla Jacko, inclusief de aandelenwissels van het afgelopen jaar, vindt u hier.

Bodemvissen met Jacko

Door zijn strategie doet Jacko regelmatig dingen waar andere beleggers niet aan denken of hun vingers niet aan willen branden. Zo kocht Jacko in juli en augustus zonder blikken of blozen de zwaar afgestrafte fondsen Philips en Just Eat Takeaway. Een dapper staaltje bodemvissen waar je indruk mee maakt onder beleggers, ware het niet dat deze trades puur door het lot zijn bepaald.

Ook in de aankoop van Intertrust, in mei, is geen beleggerslogica te vinden. Op het fonds rust al ruime tijd een bod, dus de koers ligt er voor dood bij, wachtend op definitieve goedkeuring door toezichthouders. Het fonds zit nog wel in de index, dus dat betekent dat de beursaap ook gewoon die banaan kan trekken. En zo geschiedde.

Blijft vraag hoe het kan dat je met een volstrekt op toeval gebaseerde strategie zo overduidelijk de index kunt verslaan over zo'n lange periode. Het is voer voor wetenschappers om dat eens echt goed uit te zoeken, maar wat wel duidelijk is, is dat Jacko domweg een heel gelukkige hand van kiezen heeft gehad. Zo 'kocht' hij ASML aan de vooravond van een lange, spectaculaire stijging - en had hij het geluk dat hij het aandeel niet snel weer hoefde te verkopen.

44% in Shell

Dit jaar is Shell - met afstand het beste AEX-aandeel van 2022 - al het hele jaar een van Jacko's tien posities. Die positie is zo hard opgelopen dat Shell inmiddels 44% van zijn portefeuille uitmaakt. Met zo'n weging in een grote outperformer ben je voor gewone indexbeleggende stervelingen natuurlijk niet meer in te halen.

Jacko doet ook niet aan 'herwegen' of andere menselijke technische ingrepen; hij ruilt slechts aandelen in voor andere aandelen, hoe veel hij er ook van in zijn portefuille heeft. Met als gevolg dat posities soms enorm in omvang kunnen verschillen. Allemaal heel onverstandig. Maar het werkt wel.

Vakkundig om bleeders heen gezeild

Als Jacko's cijfers al iets aantonen, dan is het dat slechts een paar grote successen grote impact kunnen hebben op het totale rendement van een portefeuille.

Dat geldt ook voor grote bleeders, maar Jacko is er op de een of andere manier in geslaagd om de echt grote dalers van de laatste 22 jaar (Imtech, Air France-KLM om er maar eens een paar te noemen) vakkundig te vermijden.

Wijsheid kan het niet zijn, dus het is toch echt geluk. Beleggers geven het niet makkelijk toe, maar een beetje mazzel op zijn tijd doet wonderen. Jacko weet er alles van.

De gorilla is hard op weg om voor de 18e keer in zijn bestaan de AEX te verslaan - met dank aan Shell. Hier kunt u iedere dag de stand van zaken volgen. Op 10 oktober vindt de volgende aandelenwissel plaats.