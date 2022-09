Vier interessante ETF’s voor beginnende beleggers

De vijfde aflevering van BeleggersBootcamp staat volledig in het teken van ETF’s. Uiteraard heeft analist Niels Koerts een aantal concrete ETF-tips gegeven. Zoals beloofd in de podcast volgt hieronder een opsomming van deze trackers.

We beginnen met een van de bekendste en een hoeksteen voor veel ETF-beleggers: de wereldtracker. In dit geval de wereldtracker van iShares. Redacteur en presentator Coen Grutters gaf in de podcast aan overwegend in deze ETF te zitten.

1. iShare Core MSCI World ETF

ISIN: IE00B4L5Y983

De iShares Core MSCI World ETF volgt de wereldindex, volgens hoofd Beleggersdesk Erik Mauritz is dit zelfs dé ETF om mee te beginnen. Het grootste voordeel van deze ETF is dat-ie meer dan 1.500 aandelen volgt. Daarmee zit je in één klap goed gespreid en juist voor kleine beleggers is dat extra belangrijk.

Als je goed gespreid zit over meerdere aandelen in verschillende sectoren, dan daalt niet je gehele portefeuille hard als het bij een enkeling even niet goed gaat. Er zijn dan altijd wel andere aandelen die op dat moment beter liggen.

Verdere voordelen zijn de relatief lage kostenratio van 0,2% en de lage tracking error, dus de mate waarin de ETF afwijkt van de index die hij volgt. Daarnaast wordt deze tracker veel verhandeld en dus zijn zogeheten spreads, de prijsverschillen tussen kopers en verkopers, vrij laag.

Het enige nadeel is dat 70% van de bedrijven in deze ETF Amerikaans zijn en dus loop je een dollarrisico. Stel dat de dollar plots enorm zakt, dan zijn de winsten die Amerikaanse bedrijven in dollars maken ineens minder waard in euro’s.

2. iShares Stoxx Europe 600 UCITS ETF

ISIN: DE0002635307

Omdat dollarrisico in te perken volgt nu een ETF vol Europese aandelen. In dit mandje zitten de – je raadt het al – 600 grootste bedrijven van Europa. Bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk hebben een weging van 25% en Nederlandse aandelen hebben een weging van 6,5%. Daarmee bevindt Nederland zich qua weging op de vijfde plek in deze ETF.

ASML en Shell zitten in de top tien van grootste posities. Met in totaal 600 aandelen zit je ook met deze ETF goed gespreid, al zitten hier relatief weinig technologie-aandelen in vergelijking met de wereldindex. Wel blijven de kosten met 0,2% net als bij de hiervoor genoemde wereldtracker beperkt.

3. Van Eck AEX UCITS ETF

ISIN: NL0009272749

Wie graag nog meer aandelen van Nederlandse bodem in portefeuille wil hebben, kan de AEX-tracker van Van Eck overwegen. Zoals de naam al verklapt, volgt deze ETF de 25 aandelen die in de Nederlandse hoofdindex zitten.

Doordat Van Eck een Nederlandse aanbieder is en het Nederlandse bedrijven zijn, is dividendlekkage geen probleem. Als de aandelen in je ETF dividenduitkering, dan gaat dat naar jou. Maar je betaalt daar uiteraard wel dividendbelasting over. In Nederland is dit 15%, maar in het buitenland kan dit meer zijn.

Met sommige landen zijn afspraken gemaakt. Zo betaal je Nederlander ook slechts 15% dividendbelasting in de Verenigde Staten, terwijl de dividendbelasting daar eigenlijk 30% is. Amerika wil natuurlijk wel graag dat ook buitenlanders in de Verenigde Staten beleggen.

Het probleem is dat niet met alle landen afspraken gemaakt zijn. Stel dat je ergens anders 30% dividendbelasting moet betalen, dan kan je via je inkomstenbelasting slechts 15% terugvragen. Die overige 15% is dus dividendlekkage.

4. SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF

ISIN: IE00B6YX5D40

Een ETF voor de echte dividendliefhebber. De aandelen zijn dividendaristocraten. Deze term is enkel weggelegd voor bedrijven die hun dividend namelijk al minstens twintig jaar op rij hebben verhoogd. Dat betekent dat het niet per se de meest sexy aandelen zijn. Vaak zijn het de niet zo duurzame oliemaatschappijen of wapenaandelen die netjes elk jaar hun dividend verhogen.

Alles over ETF's

Meer weten over ETF's? Luister dan de ETF-special van BeleggersBootcamp. In de podcast is ETF-expert Adriaan Kootstra te gast. Samen met analist Niels Koerts en redacteur Coen Grutters vertelt hij je alles wat je moet weten over trackers. Je luistert de podcast op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of simpelweg hieronder.