Het ware 'winstwonder van 2022', maar hoe lang nog?

Duimen maar, geluk bij alle ongelukken als dit jaar de kreet het 'Winstwonder van 2022' oplevert. Winsten en marges zijn namelijk niet stuk te krijgen. Ook niet door de hoge energieprijzen.

Tot nu toe dan. ABN Amro verbaast zich er ook over, want hogere kosten doorprijzen kan niet eeuwig doorgaan.

Hoe gaan bedrijven om met hogere energiekosten? Lees hoe de winstmarges hogere energieprijzen overleven – maar niet voor lang. Onze Sustainaweekly:https://t.co/FCoMOUYBqH pic.twitter.com/GqSi9m1Hy9 — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) September 6, 2022

Value trap

De marges van de meeste van deze energie-intensieve bedrijven lopen zelfs op. Let wel, dit zijn hardcore cyclicals. Ofwel, als de tijden minder worden, dan vallen omzet, winst en marges zo van een klip. Ze lijken soms spotgoedkoop - ArcelorMittal doet twee keer de verwachte winst - maar dat kan de beruchte value trap zijn.



Maar nu! Want de energieprijzen blijven maar oplopen en, ABN Amro wijst erop, het consumentenvertrouwen en de huishoudpotjes kegelen omlaag. De bank onderbouwt echter louter met woorden en niet met feiten of cijfers dat het nu minder kan worden (en dat hadden we zelf ook al bedacht, toch?)

Best en worst case scenario

Vanochtend trof u deze in onze morning call aan: de omzet- en winstverwachtingen voor de AEX zijn ook (nog?) niet stuk te krijgen. Het zou dé verrassing van deze bear market zijn als er geen winstrecessie komt (standaard al gauw -40%).

De worst case-scenario's kent u voor deze winter: recessie, kou, donker, misschien wel blackouts en Jan en Jantien Modaal die financieel het water aan de lippen staat.

Het best case-scenario is dat alles meevalt: recessie, energie, inflatie, kooplust, rentes en misschien wel maatschappelijke en geopolitieke onrust. Misschien gaat het er bij u niet in en rollen we inderdaad een dikke (winst)recessie in, maar weet dat Mr. Market een rare kostganger is.