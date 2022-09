Het is weer niet vrolijk voorbeurs, maar er is genoeg fantasie

De AEX indicatie is -0,3%. Hiermee is ook alles gezegd. Wall Street was gisteren dicht en er is nu weinig te doen.

Europese futures zakken -0,1% à -0,4%

De Amerikaanse gaan van vlak (Dow Jones) via de S&P 500 er tussenin naar +0,3% voor de Nasdaq 100

In Azië is amper beweging, wel klapt de Centrale Bank van Australië vijftig basispunten bij de rente op

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +1,7% op 25,99

De dollar daalt 0,3% naar 0,996

De Duitse tienjaars rente stijgt één basispunt naar 1,58% en de Amerikaanse doet er vijf lager op 3,17%

Goud staat +0,4%, olie doet -0,1% à -0,6% en crypto gaat van vlak tot procenten hoger

De dag begint weer leuk, maar niet heus. Dit zijn de consumentenprijzen (CPI) YoY. Vorige week was die 13,6% YoY de Harmonised Index of Consumer Prices (HICP). Niettemin is dit ook een horrorcijfer. Reken maar eens uit hoe snel uw spaargeld verdwijnt in dit tempo en de beurs is dit jaar ook niet...

Consumentengoederen en -diensten waren in augustus 12 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral de prijsontwikkeling van energie zorgde voor een verdere stijging van de inflatie. https://t.co/aKLuG3U1Hn pic.twitter.com/aDdjq1JBX4 — CBS (@statistiekcbs) September 6, 2022

Is JUT/JUL of BAS/ADR een leuke naam voor ons olijke duo AEX en Nederlandse tienjaarsrente? Gisteren bevestigde het Damrak weer deze trend, lager topje voor de aandelenindex en een hogere op het rendement op de staatslening.



Of hoort deze er tegenwoordig bij? Onze gas future TTF, er zijn nog geen verse quotes vandaag.



Wat nog altijd niet daalt zijn de AEX-verwachtingen van de analisten. Ik ga het niet beter weten, maar het de zou verrassing van het jaar zijn als...? De index is tegen nog geen twaalf keer de winst te koop. Tot ruim een jaar geleden betaalden we nog vrolijk tot 22 keer, maar toen was de wereld nog een beetje anders.

De omzetten en winsten echter niet, maar ja die rentes.



Om een beeld van het beurssentiment te krijgen: moet u kijken wat voor reacties u krijgt, als u een klein koopordertje inlegt. Ik sta echt paf. Mensen lezen trouwens wel slecht. Ik kan honderd keer zeggen dat ik niet voor koerswinst in de markt zit, maar dat maakt echt niet uit.

Omdat jullie allemaal verkopen...

-40% vanaf de top, ik heb net wat #ASML bijgekocht (buy & hold, zoals altijd). Dalen ze nog verder, koop ik r nog meer. Omzet en winstverwachtingen haperen btw terug, kijken of t bliep is of trend wordt#AEX pic.twitter.com/7kTcJUCBHp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 5, 2022

Ik kan zo gauw niks vinden op de networks, maar let u misschien hierop vandaag. Apple houdt haar jaarlijkse event met nieuwe producten. Het bedrijf houdt onder meer de iPhone 14 ten doop. Eens zien wat de prijspolitiek van het bedrijf wordt met wereldwijd zieltogende consumenten.

De omzet- en winstontwikkeling van het bedrijf kan wel een opkikkertje gebruiken:



Of hebt u liever een ander luxemerk, want dat is ook Apple met haar pricing power. Porsche iets voor u? Rond 16% à 18% maakt ze niet zulke hoge marges als Ferrari (rond 25%), maar veel meer dan VW met 3% op Golffs en Polo's. Koop aandelen VW, dat is de gemakkelijkste manier om de stukken te krijgen. Hier het verhaal:

VW says it will launch Porsche IPO despite gyrating mkts. Shares of Porsche have been divided into 50% preference & 50% ordinary shares. Up to 25% of preferred shares Porsche would be placed w/investors from holding of VW & Porsche Auto Holding would acquire 25%+1 ordinary shares pic.twitter.com/5jYAZmNdjl — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 5, 2022

Ja, daar staan we dan aan de vooravond van herfst en winter.

European gas prices rocketed after Russia said the Nord Stream 1 pipeline would stay shut indefinitely, stoking renewed fears about shortages and gas rationing in the European Union this winter. Read more https://t.co/4pyvJgrCVO pic.twitter.com/wBC4QCnyIL — Reuters Business (@ReutersBiz) September 6, 2022

Surveys showed Europe is almost certainly entering a recession as most of the euro zone grapples with a deepening cost-of-living crisis and a gloomy outlook that is keeping consumers wary of spending. Read more https://t.co/XN2fKZQvQA pic.twitter.com/I5V1XFhohp — Reuters Business (@ReutersBiz) September 6, 2022

JUST IN: Australia's central bank raises interest rates to 2.35%, its fourth straight half-point hike https://t.co/2ifuaWZSh1 pic.twitter.com/ji55YOLcrz — Bloomberg Australia (@BloombergAU) September 6, 2022

RIP, de vingers wijzen in de richting van een dreigen handel met voorkenniszaak:

Bed Bath & Beyond CFO's death ruled a suicide https://t.co/DJNXxyWHjO pic.twitter.com/tK0KZmNthM — Reuters Business (@ReutersBiz) September 6, 2022

Europe’s big banks could soon face a new rival for retail customers – U.S.’ biggest lender JPMorgan has begun a hiring spree in Germany as it readies its consumer business expansion in the region. Read more https://t.co/46jrE5dxtO pic.twitter.com/Vp0kRY9kUu — Reuters Business (@ReutersBiz) September 6, 2022

EXCLUSIVE: Incoming UK leader Liz Truss is earmarking £130 billion to keep households' annual energy bills below £2,000 https://t.co/UxezrVeojC pic.twitter.com/CU3zIN73Ie — Bloomberg UK (@BloombergUK) September 6, 2022

EU emergency interventions in the energy market will include support for electricity producers struggling to find enough cash to guarantee trades after wild swings in natural gas prices https://t.co/lhg7IM1Bcv — Bloomberg Markets (@markets) September 5, 2022

One of the smarter options the EU is considering to control wholesales gas prices - reduce speculation - to peg the Dutch TTF to the Asian JKM benchmark: #LNG #gasprices pic.twitter.com/2ogl9laGjZ — Mr Blue (@WillemKadijk) September 5, 2022

French President Emmanuel Macron says he backs a European Union-wide windfall tax on the profits of energy companies https://t.co/M0Ogs3QAAg — Bloomberg Markets (@markets) September 5, 2022

Veel plezier en succes vandaag.