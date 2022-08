Slotcall: Goed nieuws is slecht nieuws

De AEX (-1,2%) begon de dag nog met een klein plusje, maar daar is op het slot helemaal niets meer van over. De trigger is ironisch genoeg een ijzersterk Amerikaans banenrapport.

IJzersterk banenrapport verpest sentiment

Er kwamen afgelopen maand in de VS liefst 528.000 arbeidsplaatsen bij en dat is meer dan het dubbele van de 250.000 waarop de markt rekende. Ook het werkloosheidspercentage van 3,5% viel lager uit dan de consensus van 3,6%.

Nog opvallender is de sterke loongroei. De lonen stegen in juli met gemiddeld 5,2%% op jaarbasis en dat is aanmerkelijk meer dan de 4,9% waar economen vanuit gingen. Deze sterke banencijfers maken duidelijk dat de Amerikaanse arbeidsmarkt nog niet is afgekoeld.

Dit zien de Fed-bestuurders natuurlijk ook, waardoor een snellere rentestijging waarschijnlijker is geworden. Vooral op dit laatste zitten aandelenbeleggers niet te wachten. Immers, hoe hoger de rente hoe minder ze bereid zijn om voor een aandeel te betalen.

Geen reden tot paniek

Anderzijds moeten we deze koersdaling van iets meer dan 1% ook weer niet overdrijven. De laatste weken is de AEX behoorlijk opgeveerd. De herbeleggingsindex noteert dit jaar nog slechts 7% in het rood en daar hadden we begin juni voor getekend.

Het zijn vandaag de verzekeraars die het hoofd goed boven water houden. Dit komt niet als een verrassing want bedrijven als NN Group (+1,1%) en ASR (+0,5%) profiteren juist van een rentestijging, omdat de inkomsten uit vastrentende producten stijgen.

De chippers moet u vandaag dan juist niet hebben. Met name ASMI (-4,7%) moet het ontgelden, al hebben beleggers die begin deze zomer zijn ingestapt niets te klagen. Het aandeel is sinds de publicatie van de halfjaarcijfers absoluut on fire.

Galapagos

De markt reageert enthousiast op de halfjaarcijfers van Galapagos (+3,0%). De omzet steeg enkele procenten tot €274 miljoen en de operationele cashburn zakte tot €217 miljoen.

Deze cashburn is het gevolg van de hoge investeringen in R&D. Dit moet uiteindelijk leiden tot een of meerdere blockbusters. De IEX-Beleggersdesk is hierover sceptisch, want het is in het verleden wel vaker misgegaan.

De hoge kaspositie van €4,4 miljard (€68 per aandeel) vormt een redelijke bodem onder de koers. Toch ziet analist Martin Crum het aandeel eerder corrigeren dan verder stijgen. Hoe dit precies zit, leest u in het onderstaande artikel

Kost gaat voor de baat uit bij Galapagos #Galapagos https://t.co/bRyzZSopvi — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 5, 2022

Alibaba

Gisteren werd Alibaba (-4,2%) nog voor zijn halfjaarcijfers beloond met een kleine plus, maar vandaag levert het alle koerswinst weer volledig in. Niet ten onrechte, want de halfjaarcijfers waren niet om over naar huis te schrijven.

De groei is - en dat is voor een groeibedrijf als Alibaba niet onbelangrijk - in het tweede kwartaal volledig stilgevallen. Met name de prestaties van de clouddiensten vallen tegen. Hier wist Alibaba slechts een omzetstijging van 10% te bewerkstelligen. Ter vergelijking: Amazon Web Services groeide afgelopen kwartaal met 33%.

Anderzijds is Alibaba aanmerkelijk vriendelijker geprijsd. De Chinese gigant handelt tegen een multiple van 9 keer de getaxeerde winst over 2023. Voor Amazon betaalt u al 40 keer de winst.

Of analist Paul Weeteling Alibaba koopwaardig acht, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De bewegingen in de rentemarkt zijn dit jaar ongekend. Door het sterke banenrapport stijgt de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier met liefst 17 basispunten tot 2,85%.

Nederland: +11 basispunten (+1,22%)

Duitsland:+13 basispunten (+0,93%)

Italië: +6 basispunten (+3,00%)

Verenigd Koninkrijk: +16 basispunten (+2,04%)

Verenigde Staten: +17 basispunten (+2,85%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -0,9%

AEX deze maand: -0,9%

AEX dit jaar: -9,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -7,8%

Herstelrally

De Europese indices bleven deze week relatief dicht bij huis. De positieve noot is de Italiaanse beurs met een winst van 0,9%. Op Wall Street heeft vooral de Nasdaq (+1,0%) de smaak te pakken. Met name de afgestrafte technologiefondsen liggen er de laatste tijd goed bij.

AEX

De cijfers van DSM (-9,2%) waren bepaald niet slecht, maar de markt reageert als een wesp gestoken. Wellicht zit het hem in de bovengemiddelde waardering van het aandeel. Hetzelfde geldt voor IMCD (-5,1%). De afgestrafte aandelen komen deze week daarentegen juist bovendrijven.

AMX

Het is mij een raadsel waarom Air France-KLM (+16,3%) zo hard stijgt. De schuldenberg blijft te hoog en een serieuze cashmachine zal de luchtvaartmaatschappij nooit worden. Maar goed, de hoge volatiliteit maakt dit soort aandelen altijd leuk om te volgen.

JDE Peet's (+9,6%) wordt beloond voor zijn puike halfjaarcijfers. Fagron (-6,3%) blijft achter omdat er nog altijd geen duidelijkheid is over de problemen in de VS. Arcadis (-6,6%) ligt sinds de aangekondigde overname van IBI Group ook slecht. Hoewel, het gehele jaar houdt het al niet over bij het ingenieursbureau.

ASCX

De knaller van de week is Pharming (+17,9%). Alles valt of staat met de marktintroductie van het middel Leniolisib. Als het medicijn in het eerste kwartaal van 2023 wordt goedgekeurd kan het biotechbedrijf weleens het aandeel van 2023 worden. Zo niet dan wordt het een jaar om snel te vergeten. Ik durf mijn geld er in ieder geval niet op in te zetten.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.