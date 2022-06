Het is nagels bijten voorbeurs, inflatie VS en let weer op technologie

Valt mee? De AEX-indicatie is -0,4% na weer een dikke sell-off op Wall Street.

Volgens de networks was dat, omdat we voor het inflatiecijfer van vandaag bibberen. Is het zo? Klotst het zweet bij u al in oksels en navel? Ach, ze moeten wat verzinnen. Niettemin lijkt de AEX vandaag met een zes te starten. Nee, slecht idee dat uitje van de ECB deze week naar Amsterdam :-)

Europese futures openen -0,4% à -0,9%

De Amerikaanse futures staan vlak tot +0,3% (Nasdaq 100)

In Azië kleurt alles tot een procentje lager, maar China is wel groen. In Hong Kong staat Tencent 0,1% hoger

De volatiliteit (CBOE VIX Index) dikte 8,9% aan tot 26,1

De dollar zakt nu naar 1,063, maar trok gisteren flink aan, ondanks een relatief vrij havikse ECB

De Duitse tienjaars rente zakt een basispunt naar 1,43% en de Amerikaanse ligt valk op 3,07

Goud -0,1%, olie -0,4% à -0,9% en crypto zakt iets. Bitcoin staat weer op die $30.000

Het was echt flink hakken en zagen gisteren met technologie in New York:

Nasdaq 100 -2,7%

SOX -2,7%

Nasdaq Internet Index -4,0%

Ark Innovation ETF -6,1%

Nasdaq China Golden Dragon Index -6,8%

Moet u zien, wat een zooitje. Wel een verrasssende Nederlander nummerrr 1! ASML was dan weer wat minder.



Met die daling bevestigt de Nasdaq 100 haar neergaande trend en bear market:



Het pluspuntje nu is dat de Hang Seng Tech Index een plus op het bord wurmt:



Alle beschikbare wekkers op 14:30 uur, dan verschijnt dus het belangrijkste cijfer van vandaag en deze week: de Amerikaanse inflatiecijfers (CPI consumentenprijsindex) over mei.



Toevallig heb ik mooi lang beeld. Zo heel uniek zijn de huidige scores niet, maar we zijn het vooral niet meer gewend. Gelukkig maar en gelukkig zit de Fed er nu boven op?



Meer lang beeld, want inflatie kán heel vervelend voor aandelen zijn:



Meer inflatie, China is al door met een bescheiden meevallertje:



Van gisteravond laat, KKR doet het bod op Accell gestand. Het private equity-concern heeft nu 77,8% van de beoogde 80% binnen en denkt dat de rest nu volgt. Wee gaan het zien. Hier is het persbericht met details en datums en hier leest u het nieuwsbericht.

Nog iets, spreken we af dat als Jitse GrubHub weet te verkopen, de bear market over is? Deal.

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:03 AEX wacht lagere opening in aanloop naar Amerikaans inflatiecijfer

07:53 Marel rondt overname Wenger af

07:48 'Interesse private equity in Grubhub van Just Eat'

07:17 Chinese inflatie blijft op peil

07:16 Productie Nederlandse industrie bijna 14 procent gestegen

07:16 Stijging Chinese producentenprijzen remt verder af

07:12 Europese beurzen openen naar verwachting lager

07:03 Beursagenda: buitenlandse fondsen

07:03 Beursagenda: macro-economisch

07:02 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

09 jun KKR doet bod op Accell gestand

09 jun Lavide vindt investeerder in beurshandelaar Van den Ouden

09 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

09 jun Wall Street fors lager gesloten

09 jun Olieprijs lager gesloten

09 jun Wall Street koerst af op lager slot

09 jun Europese beurzen lager geslotenn.

09 jun Vliegverkeer herstelt verder in april

00:00 Industriële Productie België - Apr 2022 (Belgie)

00:00 Jaarverslag Annual Report 2022 (Retail Estates NV)

08:30 Inflatie Verenigde Staten - May 2022 (Verenigde Staten)

14:00 Overheidsschuld Verenigde Staten - May 2022 (Verenigde Staten)

22:30 Industriële Productie Nederland - Apr 2022 (Nederland)

WATCH: Wall Street drops sharply lower as investor jitters climb before CPI data https://t.co/p8fMYb4wMF pic.twitter.com/dvGIUNWbcY — Reuters Business (@ReutersBiz) June 10, 2022

The S&P 500 closed down 2.4% today, its 6th 2% decline of the year. We've already seen more large down days in 2022 than all of 2021. History going back to 1928...$SPX pic.twitter.com/YxvXiKmHw3 — Charlie Bilello (@charliebilello) June 9, 2022

First came the gasoline surge, with utility bills close behind. Now, with grocery prices also soaring at double-digit rates, US households are getting crushed by inflation https://t.co/luE4DAE2SQ — Bloomberg Markets (@markets) June 10, 2022

WATCH: Facebook begins trading under the ticker symbol 'META,' having ditched the last vestige of its old corporate avatar after a decade https://t.co/pbIn0Vz2yT pic.twitter.com/631dj5Ktyp — Reuters Business (@ReutersBiz) June 10, 2022

WATCH: Tesla was proceeding with an online hiring event in China, which now accounts for a quarter of total income for the firm. The news comes a week after Elon Musk threatened job cuts at the electric car maker https://t.co/GtMdvZUoo0 pic.twitter.com/jGOTNcM6np — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2022

Ferrari plans to significantly expand its factory in northern Italy as part of the electrification strategy it will unveil next week, sources say https://t.co/Mbvi1kTonO — Bloomberg Markets (@markets) June 9, 2022

Google's wind-predicting AI unlocks new possibilities for the energy industry, yet it's ancillary, at best, to its parent company's core business (via @climate) https://t.co/WgIW63zsSu — Bloomberg Markets (@markets) June 10, 2022

Airlines and airports in Europe are facing chaos and sweeping flight cancellations due to staff shortages and labor strife, disrupting travel plans during the busy summer season. More here: https://t.co/McJcVTOVgG pic.twitter.com/iS3rEs7jfW — Reuters Business (@ReutersBiz) June 10, 2022

SEC Chief Gensler says ‘we can do better here.’ What does his plan to overhaul stock market structures mean for everyday investors? https://t.co/SjiRdeZWFN — MarketWatch (@MarketWatch) June 9, 2022

Veel plezier en succes vandaag.