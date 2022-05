Hollandse Aandelenavond 2022: Corné van Zeijl

Binnenkort is het weer zover: dan organiseert IEX samen met BNP Paribas de jaarlijkse Hollandse Aandelenavond. Vijf beursexperts noemen elk drie Hollandse aandelen die zij kansrijk achten de komende tijd – en één aandeel dat wellicht het shorten waard is.

Als opwarmertje voor deze avond kunt u kennismaken met de experts. Vandaag is het de beurt aan beursanalist Corné van Zeijl.



Het is een leuk begin van het jaar geweest. Ik hoor u denken, ik vond er niets leuks aan. Maar ik ben dan ook een saaie belegger.

Afgelopen jaren was het de beurs voor de spektakelbeleggers, Meme-aandelen, Big Tech, small Tech, verliesgevende tech en wat crypto’s. Dat is nu even over. Er is onder dit soort beleggers niet veel van het eerdere enthousiasme over.

Een opvallende uitzondering vormen de ARK-beleggers. U kent het wel, van de fameuze manager Cathie Wood. Ondanks een dramatische performance van het fonds ziet zij nog steeds enorme instroom. Sterker nog: het aantal uitstaande aandelen staat op een nieuw record.

Dat is vreemd. Normaal gesproken zien we dat beleggers teleurgesteld afscheid nemen van een fonds als de koersontwikkeling een beetje tegenzit. Dit keer niet. Beleggers blijven het ARK-fonds kopen.

Zouden ze geleerd hebben van het verleden dat je heb beste kunt kopen als de koersen laag zijn? Of zit de buy-the-dip-mentaliteit er zo ingebakken dat ze ermee door blijven gaan?

Ik heb recent De crash van 1929 van J.K. Galbraith herlezen. In al die jaren lijken beleggers hetzelfde te reageren. In iedere hype worden ze meezogen door hebzucht. Dat is dit keer niet anders geweest. Veel kortetermijn-sentimentsindicatoren wijzen er op dat we dicht bij de bodem zijn. Maar deze ARK-indicator dus nog niet.

De beste aandelen voor de rest van het jaar

De enige sectoren die in de plus staan zijn voeding, energie en nutsbedrijven. Simpelweg alles wat een mens echt nodig heeft. Energie-aandelen zijn dit jaar zelfs met 45% gestegen. Maar waar u in had moeten beleggen is makkelijk te zien. De vraag wat de beste aandelen voor de rest van het jaar zullen zijn, is een stuk moeilijker.

Wat zijn de waarderingen en wat is de potentie voor de winst? Dat is eigenlijk altijd de beste benadering. Welke mijn keuzes voor de komende periode zijn, dat hoort u op de Hollandse Aandelenavond 2022.

Want ik mag daar nog een keer terugkomen. Ik lijk Heintje Davids wel. Voor wie haar niet kent: dat was een soort Johan Derksen, maar dan een die zong. En een die haar afscheid ook al tien keer had aangekondigd.

Voor mij blijft het bij deze ene keer. Maar ja, dat zei Heintje Davids ook.



