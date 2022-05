Hollandse Aandelenavond 2022: Nico Bakker

Binnenkort is het weer zover: dan organiseert IEX samen met BNP Paribas de jaarlijkse Hollandse Aandelenavond. Vijf beursexperts noemen elk drie Hollandse aandelen die zij kansrijk achten de komende tijd – en één aandeel dat wellicht het shorten waard is.

Als opwarmertje voor deze avond blikken de experts terug op het afgelopen halfjaar op de beurs en hun tips van vorige keer. Vandaag is het de beurt aan Nico Bakker (BTAC/TheDailyTurbo)

Als opwarmertje voor deze avond blikken de experts terug op het afgelopen halfjaar op de beurs en hun tips van vorige keer. Vandaag is het de beurt aan Nico Bakker (BTAC/TheDailyTurbo)

Trend en Turbulentie



Ik vertel u geen nieuws als ik meld dat we te kampen hebben met een uiterst wispelturig, grillig, nerveus en turbulent beleggersklimaat. Grote koersuitslagen, veroorzaakt door allerlei vervelende dingen die in de wereld gebeuren. Daar mag ik mij als chartist niet mee bemoeien. Wat ik wel mag, is het volgen van de koersroute, het duiden van het landschap, trend en turbulentie nader benoemen. Ik wil dat doen voor de AEX, maar welke grafiek neem je dan?

Tijdvenster analyse

In tijden van heftige turbulentie wordt je als actieve belegger alle kanten op geslingerd als je acteert op de dagchart. Logisch, want daar volg je in detail de bewegingen van beer en stier. Strakke navigatie en uitstekende stuurmanskunst zijn noodzakelijk om niet uit de bocht te vliegen.

Op de weekkaart geldt dit ook, maar in iets mindere mate. Binnen dat tijdsvenster zien we de heftige sprongen tussen 652+ en 743+ punten in een dalende trendfase. Wat een hoog achtbaangehalte, daar moet je wel tegen kunnen!

En dan hebben we nog de maandchart die de ergste turbulentie uitfiltert en de langeretermijnroute in beeld brengt. Wat een mooi glooiend koersverloop zien we dan, inclusief de stevige correctie die gaande is. Laat ik de maandchart voor u duiden.

Prima trend

Ik neem u mee naar 2012, jawel 10 jaar terug, toen de AEX zijn SMA-lijn opwaarts passeerde. U weet, dat is veelal het startschot voor een nieuwe stijgende trendfase. De AEX noteerde toen rond de 350 punten.

Daarna is de index niet meer onder de SMA-lijn geweest, behalve tijdens de vervelende coronadip in maart 2020. Maar kijk eens hoe rap die klap werd weggewerkt - binnen twee maanden weer op het oude spoor.

In 2021 werd de AEX rap opgestuwd tot 829+ punten aan toe; een erg optimistische beweging, die dan ook werd opgevolgd door een correctiefase. De afstand tot de SMA-lijn was te groot, de RSI als spanningsmeter indiceerde dan ook topvorming en een stevige correctie volgde.

Correctie ten einde?

Nog even terug naar de trendfase: al tien jaar lang een proces van hogere toppen en hogere bodems boven een fier opkrullende gemiddeldelijn. Mijn nieuwe DBS-indicator (lees de handleiding op mijn website) heeft al die tijd met groene staafjes de positieve ondertoon weerspiegeld, zo nu en dan gelardeerd met gele correctiestaafjes. “Bij groen instappen en bij geel wat winsten verzilveren” blijkt dan best een aantrekkelijke strategie te zijn. De correctie is thans nog in volle gang en kan mogelijk opdrogen in de zone tussen 650 en 640 punten, ofwel in de Fibogrid nipt boven de SMA-lijn.

Koopkansen?

Alles overziende is er op de lange meetlat nog niet veel aan de hand wat betreft de trendbeweging.

Nogmaals, dag- en weekbeleggers hebben wel te kampen met een dalende trend. Op de maandgrafiek is het wachten op de terugkeer van de bodemstampers. Zij moeten met een witte candle aangeven dat de correctie kan opdrogen en dat de trend nieuw leven ingeblazen kan worden. Dan zijn er anticiperende koopkansen, er moet meer gebeuren om de indicatoren naar een plus te draaien. Maar zolang de DBS niet op blauw springt, blijft de ondertoon positief en lijkt het een kwestie van tijd tot de bulls de regie weer in handen nemen.

Op de Hollandse Aandelenavond zal ik drie fondsen bespreken die ook op hun maandkaart indiceren dat de correctie bijna ten einde is en dat de chart derhalve aanstaande koopkansen herbergt.

