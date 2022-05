Hollandse Aandelenavond 2022: Jim Tehupuring

Binnenkort is het weer zover: dan organiseert IEX samen met BNP Paribas de jaarlijkse Hollandse Aandelenavond. Vijf beursexperts noemen elk drie Hollandse aandelen die zij kansrijk achten de komende tijd – en één aandeel dat wellicht het shorten waard is.

Als opwarmertje voor deze avond blikken de experts terug op het afgelopen halfjaar op de beurs en hun tips van vorige keer. Vandaag is het de beurt aan Jim Tehupuring (1Vermogensbeheer)

Over een weekje is het weer zover: een live te volgen Hollandse Aandelenvond. Uiteraard met vele aandelentips van Hollandse bodem. Ik kijk ernaar uit!

Ik wil echter eerst terugblikken op de tips die ik een jaar geleden presenteerde en hoe het deze nadien is vergaan. Voor u is het goed om te weten dat ik daadwerkelijk ook beleg in de titels die ik vorige editie besprak en volgende week ga bespreken. Zowel privé als zakelijk had ik dezelfde posities bij 1Vermogensbeheer en/of ProBeleggen.

Ik vind dat je als belegger moet doen wat je zegt. Handelen naar je analyses. Met de poten in de modder is vaak leuk, maar kan ook confronterend zijn. Terugblikkend op de tips van vorig jaar geldt dat helaas voor mij ook. Al is de schade gelukkig enigszins beperkt gebleven dankzij tussentijds handelen.

Afgelopen jaar benoemde ik dat je niet moet denken dat beleggingstips ervoor zullen zorgen dat de Postcodeloterij Straatprijs op jouw adres gaat vallen. Renderen op de beurs gaat geleidelijk en wie belegt om snel veel geld te verdienen, heeft het niet begrepen of moet nog kennismaken met de harde praktijk. Met de tips die ik afgelopen jaar besprak is Gaston Starreveld hoe dan ook zeker niet langsgekomen. Ik bespreek zie hieronder kort.

Ahold Delhaize

Op dat moment €24 en benoemd als stabiele verdediger in de selectie. Aantrekkelijk qua dividendrendement en vrije kasstroom en met Bol.com als verborgen waarde. Koersdoel destijds: €28,50.

Na ontvangst van dividend hebben we de aandelen voor klanten van 1Vermogensbeheer op €29 uiteindelijk met een mooie winst kunnen verkopen. Maar dat is niet hoe de Hollandse Aandelenavond werkt. Die kijkt wat de koers in 1 jaar tijd doet. Na een mooie opleving volgde juist de afgelopen weken een daling en thans noteert Ahold €27. Met ruim €1 dividend toch ook 17% rendement. Prima.

Just Eat Takeaway

Dit inmiddels veelbesproken aandeel stelde ik op als creatieve middenvelder, tegen een prijs van €75 per aandeel. De groei was immens, maar blijkt inmiddels gestokt.

1Vermogensbeheer heeft de aandelen begin dit jaar met verlies verkocht, maar wie er nog in belegt kijkt tegen een grote bleeder aan. 75% van de waarde is in rook opgegaan. Beleggers twijfelen of het management de bedrijfsvoering nog overziet en of het zich niet heeft vertild aan te grote overnames.

De koers staat zwaar onder druk. Toch is de som de delen van Just Eat Takeaway een stuk meer waard dan de huidige aandelenkoers.

ING

Toen op €11 en met goede vooruitzichten. Bedrijfsmatig zijn die er ook zeker uitgekomen dankzij een verbeterde rentemarge en absoluut hoge winstgevendheid. Over 2021 verdiende ING per aandeel €1,23. Beleggers ontvingen in de afgelopen 12 maanden dan ook ruim dividend: €1.

Toch is het aandeel na een aanvankelijk forse stijging inmiddels met €1,50 gedaald sinds de afgelopen editie van de Hollandse Aandelenavond, waardoor er een kleine min resteert.

Dat geldt echter niet voor de belegger die koos voor de Klik & Klaar Note van sponsor BNP Paribas die ik voorstelde. Die noteerde toen 128% en heb ik (bij ProBeleggen) in het najaar kunnen verkopen voor 153%.

Actief portefeuillebeheer

Uiteindelijk is dat natuurlijk ook wat je met beleggen doet. Actief monitoren en bijsturen (verkopen/kopen) wanneer de mogelijkheid zich voordoet. Soms kan dit betekenen dat je jarenlang in een positie zit. Zo heeft 1Vermogensbeheer ongeveer 4 jaar lang aandelen Ahold Delhaize in portefeuille gehad.

Andersom kan een koersdoel een enkele keer ook in enkele maanden worden bereikt, of leidt nieuwe informatie ertoe dat je je (positieve) mening over een bedrijf moet herzien. Gelukkig beleggen we in praktijk niet op jaarbasis. Bij de Hollandse Aandelenavond wel en dat is soms confronterend, maar bovenal ontzettend leuk!

Aandelen in de aanbieding

Op dinsdagavond 24 mei 2022 presenteer ik u graag mijn 3 Hollandse investeringen voor de komende tijd. De recente ontwikkelingen en beurscorrecties bieden veel voer voor discussie, maar hebben er bovenal toe geleid dat er heel veel mooie Nederlandse bedrijven tegen aantrekkelijke prijzen te koop zijn. En waar de techsector eerder stevig geprijsd was, lijken er in die hoek momenteel goede kansen te liggen.

Ik kijk ernaar uit om er samen met de andere heren weer een mooie avond van te maken. Graag tot dan!

