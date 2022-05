Lynx krijgt nul op het rekest versus DeGiro

In november vorig jaar startte DeGiro met een reclamecampagne waarin het 'commissievrij handelen' aankondigde op Amerikaanse aandelen. Er was echter wel een 'externe handlingfee' en de valutakosten werden verhoogd. Lynx vond de reclame misleidend en diende in december een klacht in bij de Reclame Code Commissie (RCC). Vandaag was de uitspraak; de RCC heeft de klacht van Lynx afgewezen.

De RCC heeft de klacht afgewezen omdat het voor consumenten die de reclame zien duidelijk is dat er ook andere kosten zijn dan de commissie van nul, zoals de 'externe handlingfee' en valutakosten. Een consument gaat er dus niet vanuit volgens de RCC dat er volledig gratis gehandeld kan worden. De RCC meldt echter ook:

“Bovenstaande neemt niet weg dat de uitingen nog steeds misleidend kunnen zijn op het moment dat commissiekosten op verhullende wijze in andere kostenposten zijn opgenomen, zoals klager ter zitting heeft betoogd. Nu dit specifieke bezwaar pas ter zitting is opgeworpen en de daarbij ingebrachte stukken te laat zijn overgelegd, wordt deze aanvulling van de klacht buiten het oordeel gehouden en wordt als volgt beslist.”

Dit betreft het argument van Lynx dat DeGiro in hun mening de commissiekosten in feite wel berekent, maar nu via de (verhoogde) valuta-omruilkosten. Maar aangezien Lynx de stukken hiervoor te laat had doorgestuurd, is dit niet meegenomen in de uitspraak.

Begrip

Bij IEX hebben we zowel begrip voor Lynx' standpunt als voor DeGiro, per slot van rekening gewoon een commerciële onderneming. DeGiro lijkt de toon van de reclames ook wat aangepast te hebben sinds de klacht is ingediend, dus wellicht heeft DeGiro stiekem ook wel begrip voor Lynx'standpunt.

De kosten bij zowel DeGiro als bij Lynx behoren nog steeds tot de laagste in de markt en beide brokers staan niet voor niets in het rijtje van Beste Brokers volgens de Nederlandse belegger.

Let op valutakosten

Waar u wel goed op moet letten zijn de valutakosten, waar u ook bankiert. Het is mogelijk dat u kosten kunt besparen door een dollarrekening te openen, en mogelijk kiest u nu (automatisch) voor een duurdere oplossing. Meer hierover kunt u lezen in Amerikaanse aandelen: transactiekosten en valutarisico. U kunt ook altijd uw broker vragen om uitleg.

Bij IEX overwegen we nu in overleg met onze marketingafdeling om u gratis naar de IEX Beleggersdag te sturen, tegen betaling van een 'externe handling fee' van €19,95 of €14,95 :)