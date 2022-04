Slotcall: Netflix bakt ze bruin, ASML bakt ze goudbruin en hup, Tesla

Hoezo Tesla "een genie als CEO"?Lees eens dit "Twitter bots helped build the cult of Elon Musk and Tesla. But who’s creating them?"Ik heb me al tijden afgevraagd waarom Tesla zo gehyped werd met een koers die geen relatie had met winst of omzet. En waarom Musk niets verkeerd kon doen. Beleggers die de koers maar blijven oppompen, dat gaat goed totdat iedereen winst wil cashen. Lijkt een beetje op een piramide spel.Musk is natuurlijk wel vanaf het begin een uitzonderlijk succesvolle entrepreneur. En ook het opkloppen van een persoons-cult via Twitter-botjes was een zeer lucratieve operatie.