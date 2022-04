Slotcall: Netflix bakt ze bruin, ASML bakt ze goudbruin en hup, Tesla

Het verhaal van de dag is natuurlijk dit, de deceptie van Netflix. Er staat nu -35,9% op abonneekrimp.

Koopmomentje? Misschien, maar hier is misschien meer aan de hand dan een koersdipje. Net als als die andere gevallen Big Tech ster Meta loopt Netflix misschien tegen de grenzen van haar groei aan. Zeker met die toenemende concurrentie. Bij zo'n zeperd komen er meestal meer treinen, maar wie weet.

Er is nu in ieder geval bijna 70% van de koers af sinds de top vorig jaar. Dat zijn honderden miljarden minder in de porto's van de aandeelhouders. Ja, dit is het risico van groeiaandelen...

Bill Ackmann's Pershing Square doet -1,6% op Damrak, om het verhaal af te maken. Valt nog mee? En waar risico is, is ook een kans? Ga maar kijken wat Paul Weeteling er van maakt.

Waar het ene Big Tech fonds haar biezen kan pakken, staat de volgende echter alweer klaar. Nog één keer over die beruchte waardering: veel voor een autofabrikant, maar geldt dat ook voor een innovatieve autofabrikant met een genie als CEO?

Om 22u #Tesla Q1-cijfers. Consensus:



Q1

Winst per aandeel $2,36

Omzet $17,8mld

Q2

Wpa (staat voor winst per aandeel, niet wappie) $2,34

Omzet $19,14mld

2022

Wpa $10,53

Omzet $83,82mld



Kijk goede lijntjes mooi oplopen, lijkt bijna normaal aandeel. Tot u die waardering ziet#AEX pic.twitter.com/mEwgDjiODm — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 20, 2022

Veel cijfers en beweging op het Damrak, zo meer, maar eerst de brede markt. Met pratende hoofden vandaag. Het IMF meent zich ook al met kermiswaarzeggerij te moeten bezig houden. Koersen voorspellen, daar houd je je als zelf respecterende organisatie niet mee bezig. Zal wel weer iets met onzekere tijden zijn.

IMF warns of further market sell-offs as central banks adjust policy https://t.co/VUOdiztqCL — CNBC (@CNBC) April 20, 2022

Intussen in Frankfort, waar misschien iets beweegt:

Niet meest prominente #ECB lid, maar euro lijkt er op te stijgen tov dollar https://t.co/KMf3I7lwwJ pic.twitter.com/iP5wICjap4 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 20, 2022

Wellicht heeft dit iets met dat Duitse PPI cijfer van vandaag over maart te maken: ruim +30%! Eens te meer, het officiële en enige wettelijke ECB-mandaat is een inflatiedoelstelling van 2%. Verdere woorden maakt u er zelf aan vuil.

Wat levert dat zoal op de brede markt op? Eerst de AEX die weer 730 terug ziet. Volgende halte omhoog is die 743,05 van twee weken geleden. Omlaag staat er 652,80 van begin maart. Dat klinkt heel ver weg, net als all time high 829,66 van vorig jaar november. Ja, misschien zitten we al vijf maanden in bear market.

Verder:

De meeste beurzen doen het zelfs met een één voor de komma, prima Europese indices vandaag

Wall Street is zeer wisselend: de blue chips doen het aardig, maar tech krijgt weer klappen. Netflix hakt er echt in. ASML zit ook in de Nasdaq 100, is stijger van de dag en neemt alle chippers op sleeptouw

De volatiliteit dan, de CBOE VIX Index doet op en de VD DAX New op

Mede door die ECB-pipo, de dollar krijgt een 0,7% schop en doet het zowat een cent hoger op 1,086

Olie zakt ineens weg, goud doet niks en crypto breekt ook geen potten vandaag

Tot slot nog op de woelige baren van de rentemarkt, wat hier allemaal gebeurt dit jaar:

Beursplein 5

Veel cijfers vandaag op het Damrak, waaronder populaire namen. De Q2-outlook is aan de magere kant bij de Q1's van ASML, maar het bedrijf kijkt vooruit naar 2025. Dan gaat de omzet met nog eens 35% omhoog? Wellicht is dit de fantasie die de koers vandaag een zwieper geeft.

Het waren tien niet zo fantastische maanden in de VS voor Just Eat Takeaway met GrubHub. Concernbreed is de groei er uit, actie vereist en dat realiseert het bedrijf zich ook? De koers haalt opgelucht adem heet het dan, maar niet nadat er even na opening een nieuwe low stond met €24,88.

Just Eat Takeaway zet Grubhub in de etalage #JUSTEATTAKEAWAY https://t.co/h64lEPu6up — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 20, 2022

CM.com laat prima omzetgroei, maar niet zo'n prima winstontwikkeling zien. De koers vliegt over het bord en lijkt zich er niet goed raad mee te weten. De koers geeft 'm reversed van JETje, er stond vanochtend nog ruim +8,0%

Niemand die het over die €400 miljoen afschrijving van Heineken heeft, want het bedrijf weet de hogere grondstofprijzen door te berekenen en er wordt geen biertje minder om gedronken. Aldus onze desk met een kleine toevoeging van ondergetekende.

Wat er in intro staat.

Volgens bedrijfs- en board-adviseur die ik vorige week sprak, verbaast heel corporate NL zich dat niemand klaagt over hogere prijzen (?!), ze betaalt en dat er géén vraaguitval is.

Zo ook bij #Heineken? #AEX #inflatie https://t.co/LXbOizhmip — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 20, 2022

Tot slot nog over het gewraakte en vandaag getergde Vopak:

Vopak: een kwestie van de lange adem #Vopak https://t.co/AKPoE7Lt08 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 20, 2022

Dan zijn er nog adviezen met koersdoelverlagingen voor ArcelorMittal, DSM en Vopak en verhogingen voor Heineken en AMG:

Verder nog iets? Zeker. Onze chippers blinken uit dankzij ASML, want ook sectorindex SOX gaat goed met +1,0% dwars tegen de Nasdaq 100 in. Verder liggen grofweg tech, financials en cyclisch goed ten koste van waarde en vastgoed. Vastned is ex-dividend en de rest lijkt dat wel.