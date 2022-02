Koersen hebben er zin in voorbeurs en er is smak aardige cijfers

Waar komt die vandaan? De AEX indicatie is liefst +1,2%. Risk-on is het even, aandelen doen hoger en rentes staan zowaar lager. Ik zie niet zo gauw een trigger voor deze aandelenstijging. Volatiele markt en een zonnig Wall Street gisteren, houd het misschien dan maar even simple & stupid op.

De Europese en Amerikaanse futures doen hoger na een aardig Amerikaans ritje

Azië kleurt helemaal groen. Tencent noteert +2,3% in Hong Kong

De volatiliteit (VIX Index) deed -6,2% op 21,4

De dollar ligt vlak op 1,142, de rust lijkt even weer gekeerd

De rentes rollen weer ongeveer drie basispunten over het bord, maar nu de andere kant op

Goud staat net even lager, olie zakt een halfje en crypto moet iets terug

Het is druk voorbeurs Damrak met cijfers van fondsen die allemaal met een A beginnen. Aegon levert betere jaarcijfers af dan waar de consensus aan dacht en zegt helemaal op schema te zitten voor haar doelstellingen:

De cijfers van Adyen pakken ook aan de bovenkant uit. Enorme groeicijfers weer... en dan die koers dit jaar. Tja, waardering... Het bedrijf breidt uit naar Chicago en Madrid.

Supply chain, pricing power... AkzoNobel meldt meer omzet en minder winst - dan weet u het wel - gaat voor €500 miljoen aandelen inkopen en wil het dividend verhogen met 2 cent naar €1,54.

De cijfers van ABN Amro zijn veel beter dan verwacht, bedrijf kondigt aandeleninkoop in van €500 miljoen en stelt €0,61 dividend per aandeel voor:

Kijk aan, de AFM heet onderzoek gedaan naar de verkoop van orderstromen door brokers aan market makers. Ze concludeert - u verwacht het niet - dat u dan in de regel slechtere prijzen krijgt. Of uw totale kosten voor beleggen hoger of lager zijn is weer wat anders. Hangt er vooral van af hoe actief u bent.

AFM neemt kwaliteit orderuitvoering PFOF-handelsplatformen onder de loep https://t.co/JAOqrUriR5 pic.twitter.com/2RqrGwpwSW — AFM (@AutoriteitFM) February 9, 2022

De opening ziet er goed uit en op papier is er niet veel input vandaag. De agenda is vrij leeg, kent amper grote bedrijfsnamen en geen belangrijke macro's.

De rentes, het gaat weer met dik hout hier:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:54 Nederlandse Staat doet mee aan inkoopprogramma ABN AMRO

07:50 Aegon jaagt winst aan

07:50 Adyen blijft flink groeien

07:32 Omzetstijging voor AkzoNobel, maar winstgevendheid onder druk

07:25 ABN AMRO ziet winst fors aantrekken

07:00 Europese beurzen openen duidelijk hoger

06:56 Aantal coronabesmettingen wereldwijd passeert grens van 400 miljoen

08 feb Verlies voor Lyft

08 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

08 feb Winst voor Wall Street

08 feb Olieprijs daalt

08 feb Winst voor Wall Street

08 feb Europese beurzen sluiten licht hoger

08 feb AEX sluit vlak ondanks koerswinst ING

Analistenadvies:

Galapagos: naar €60 van €48 - Barcalys

Galapagos: naar De AFM meldt deze shorts met per saldo weinig verandering bij PostNL en TomTom:

De agenda:

07:00 ABN AMRO - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Aegon - Cijfers vierde kwartaal

07:00 AkzoNobel - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Adyen - Cijfers vierde kwartaal

13:00 Yum Brands - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Disney - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Uber - Cijfers vierde kwartaal (VS)

08:00 Handelsbalans - December (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Groothandelsvoorraden - December (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

De richting is even zoek:

S&P 500, Nasdaq slip as Pfizer, megacap stocks drag https://t.co/UxLgljBieR pic.twitter.com/NDz5QlA5C3 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 8, 2022

De huizenmarkt kan gewoon omslaan, ook hier:

The pandemic-era surge in U.S. housing prices, combined with increased concerns about job stability and rising mortgage rates, are deterring potential buyers from trying to purchase a home https://t.co/EyyAoWKGcH — Bloomberg Wealth (@wealth) February 7, 2022

+39,5%:

President Joe Biden announced that Tritium will build a manufacturing facility in Tennessee. The new plant will produce up to 30,000 electric vehicle chargers per year and create 500 local jobs, according to Biden and the Brisbane-based company. More here: https://t.co/h7JexDQ5nc pic.twitter.com/uY7a4iVA0A — Reuters Business (@ReutersBiz) February 9, 2022

En waar is goud dan weer op gebaseerd?

Bitcoin’s “fair value” is around 12% below the current price, based on its volatility in comparison with gold, according to JPMorgan https://t.co/bvdO94S66j — Bloomberg Markets (@markets) February 9, 2022

Oh, werkt dat zo:

Chinese state-backed funds’ intervention in domestic stock markets Tuesday is rekindling hope that a bottom is near for the nation’s battered equities https://t.co/O8k3MVXrHu — Bloomberg Markets (@markets) February 9, 2022

Toe maar, zeg maar of dat ook cash flow oplevert:

The British oil company BP plans to increase its renewable power capacity 20-fold, and to reduce its oil output by 40% - or more than 1 million barrels per day by 2030, after profits hit their highest in eight years in 2021. More here: https://t.co/yQCrZQIRVy pic.twitter.com/IH4xU4KioZ — Reuters Business (@ReutersBiz) February 9, 2022

Inderdaad, twee jaar en dan niks:

SoftBank shelved the sale of Arm to U.S. chipmaker Nvidia due to regulatory hurdles, the companies said. The cash-and-stock deal was announced in 2020 and would have been worth as much as $80 billion https://t.co/fs2kQ9gE1D pic.twitter.com/77NerQkaoZ — Reuters Business (@ReutersBiz) February 9, 2022

Veel plezier en succes vandaag.