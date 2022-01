Slotcall: Het houdt maar niet op

Het is een dag die symbool staat voor het gehele jaar. De AEX verliest 1,3% en het zijn wederom de technologie-aandelen die de grootste klappen te verwerken krijgen. Besi (-3,4%), ASMI (-2,7%) en Just Eat Takeaway (-2,5%) krijgen het aardig voor de kiezen.

Een duidelijke reden valt hiervoor niet aan te wijzen. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen valt weliswaar slechter uit dan verwacht, de consumentenbestedingen zakken en het Duitse BBP-cijfer valt vies tegen. Toch kunnen deze macro's de trigger niet zijn, aangezien het sentiment daarvoor al slecht was.

Het is simpelweg zo'n dag waarop het omlaag moet. Het brede beeld is dat de defensieve havens de schade beperkt houden, terwijl de risicovolle aandelen het aardig te verduren krijgen. De staalbedrijven ArcelorMittal (-5,4%) en Aperam (-3,5%) zijn daarvan een exemplarisch voorbeeld.

Signify

Toch zijn er ook nog winnaars. Signify (+11,0%) verpulverde de verwachtingen van analisten. Dit is opvallend omdat het lichtbedrijf in het derde kwartaal nog met een halve winstwaarschuwing langskwam. Waar ik vooral enthousiast over ben is dat de onderneming zijn marges in het vierde kwartaal wist te verhogen.

Dit ondanks alle problemen in de toeleveringsketen. Daarnaast durfde het management het aan om een concrete outlook voor 2022 af te geven. Een belangrijke doelstelling is het behalen van een kasstroomrendement van tenminste 8%.

De sterke eindsprint van Signify vormt voor mij aanleiding om mijn taxaties voor de vrije kasstroom opwaarts bij te stellen. Of het ook voldoende is voor een koopadvies leest u in het onderstaande artikel.

Apple

Daar waar vrijwel alle technologiebedrijven op Wall Street te maken hebben met grote chiptekorten, valt de schade bij Apple (+5,5%) alleszins mee. In het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2022 rapporteerde de iPhonemaker zelfs een 11% hogere winst tot $118,4 miljard.

Dit is aanmerkelijk meer dan waar wij als IEX-Beleggersdesk op rekende. Analist Paul Weeteling ging uit van een plus van 8% en zat daarmee zelfs ruim boven de marktconsensus. Ook de marges blijven maar oplopen, waardoor de winst per aandeel met 24% toenam tot $2,10.

Het enige probleem van een belegging in Apple is de pittige waardering. Het aandeel noteert tegen 24 keer de getaxeerde winst en dat is in het huidige beursklimaat niet goedkoop. Of Weeteling het aandeel ook koopwaardig acht, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen vandaag licht op. Alleen de Amerikaanse tienjaarsrente (-2 basispunten) zakt wat terug. Anderzijds is het deze week ook wel erg hard gegaan.

Nederland: +2 basispunten (+0,09%)

Duitsland: +1 basispunt (-0,04%)

Italië: +1 basispunt (+1,37%)

Verenigd Koninkrijk: +2 basispunten (+1,25%)

Verenigde Staten: - 2 basispunten (+1,79%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -2,6%

AEX deze maand: -6,7%

AEX dit jaar: -6,7%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -6,7%

Schade valt mee

De AEX (-2,6%) presteert deze week dramatisch. Het is algemeen bekend dat er in de hoofdindex nogal wat technologiefondsen zitten en laten deze er nou net ronduit beroerd bij liggen. Met name zwaargewicht ASML (-10,0%) drukt de AEX de verkeerde kant op. Anderzijds doen de Duitsers (-1,8%) en Fransen (-1,5%) het ook niet geweldig.

AEX

Shell (+5,5%) profiteert van de hogere energieprijzen en ook in Unilever (+3,7%) is er de nodige fantasie ontstaan. De activistische aandeelhouder Nelson Peltz, die in het verleden bij Procter & Gamble een succesvolle turnaround wist te bewerkstelligen, is aan boord gestapt. De chippers ASMI (-13,4%) en Besi (-12,1%) gaan daarentegen aan gort.

AMX

Galapagos (+14,7%) straalt dankzij de komst van de nieuwe topman Paul Stoffels. De markt hoopt dat hij het bedrijf met zijn ervaring en netwerk nieuw leven kan inblazen. PostNL (+7,7%) profiteert van een meevallende kwartaalupdate. Cyclische staalaandelen zijn eventjes niet geliefd, zo eindigt Aperam (-7,3%) onderin het rechterrijtje.

ASCX

De Small Cap-index sluit de week zelfs af met een klein winstje. Dit is volledig te danken aan zwaargewicht Accell (+24,9%). De private equity-partij KKR heeft een bod uitgebracht van €58 per aandeel op de fietsenfabrikant. Toch valt het niet geheel uit te sluiten dat er nog een hoger bod in zit. In dit artikel leest u er meer over.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week maakt Arend Jan de vooruitblik.