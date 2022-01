Slotcall: Pharming floreert op bloedrode beursdag

Vraag die misschien niet direct beurs gerelateerd is, hoewel het wel mogelijk de waarderingen van vastgoed (fors) verhoogd (bijv. ook NSI dat deze week flink steeg):



Timmerhout futures zijn weer aan een aardige comeback bezig, ook veel andere bouwmaterialen die energie intensief zijn (beton, baksteen, dakpannen, staal etc.) zullen zeer waarschijnlijk blijvend duurder zijn (CO2 rechten). Buiten de ruimtelijke ordening problemen in Nederland (NIMBY bij nieuwbouw) + personeelschaarste, maakt dit toch dat de ambities van het kabinet (100.000 woningen per jaar) niks meer dan een volksverlakkende loze kreet zijn? Vastgoed in welke vorm dan ook in NL blijft daarmee (te) schaars waarmee ook winkelcentra en kantoorlocaties mogelijk dus hoger gewaardeerd gaan worden?