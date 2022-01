Slotcall: Pharming floreert op bloedrode beursdag

Een dag om snel te vergeten voor de AEX (-1,9%). De met techaandelen beladen Nederlandse hoofdindex deed het vandaag slechter dan de Franse CAC 40 en de Duitse Dax, naar aanleiding van de Fed-notulen van gisteravond.

Fed-leden gaven half december tijdens hun beleidsvergadering aan zich steeds minder prettig te voelen bij de hoge inflatie. De rentetarieven zullen naar alle waarschijnlijkheid wat sneller worden opgekrikt. De meeste leden voorzien drie renteverhogingen dit jaar. Enkele maanden geleden meende de helft van hen nog dat die verhogingen wel konden wachten tot 2023.

Als de hogere inflatie aanhoudt, dan zou dat volgens sommige leden een agressievere reactie kunnen afdwingen van de Federal Reserve. Vooral nu bedrijven en consumenten steeds meer beginnen te verwachten dat deze hoge inflatie aan zal houden. Indien u hier meer over wilt lezen, verwijs ik u door naar deze longread van marketwatcher Arend Jan Kamp.

Techaandelen door het putje

Enkel de financials profiteren van dit bericht en dat uit zich vandaag duidelijk op de beurs. Techaandelen profiteren juist niet. Al dagen voor de Fed-notulen lagen techaandelen er slecht bij, maar de notulen zijn nog eens een extra dreun voor deze aandelen.

Techbedrijven zijn meestal nog volop aan het groeien. Dat betekent dat de winsten in de toekomst liggen. Stijgt de rente, dan vreet dat aan die toekomstige winsten. Die worden simpel weg minder waard. En ja, dan is deze koersdaling een logisch gevolg.

Frappant was dat de dollar niet aantrok op de Fed-notulen. Bij een heel havikse notulen, zou je verwachten dat de dollar zou stijgen, maar dat gebeurde niet.

Macrocijfers

We werpen zoals gebruikelijk ook nog even een blik op de belangrijke macrocijfers van vandaag. Allereerst waren daar om 14:30 weer de Initial Jobless Claims, oftewel, het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten. Dat aantal lag deze week op 207.000, zo’n 10.000 meer dan verwacht. Een week geleden waren het er nog 200.000.

Daarnaast bleek vandaag dat de inkoopmanagersindex van de Amerikaanse dienstensector een stuk harder gedaald is dan verwacht. De index zakte naar 62 in december, waar die in november nog op 69,1 stond. Economen zaten er met hun voorspelling van 66,9 dan ook behoorlijk naast. De groei van de dienstensector in de Verenigde Staten is dan ook afgenomen.

Goed nieuws bij Pharming

Een van de weinige stijgers vandaag is Pharming (+6,7%), dat goed nieuws te melden had: het mag van het Europees Geneesmiddelenbureau de veiligheid en werkzaamheid van leniolisib gaan onderzoeken bij kinderen. Ook wordt het samenwerkingsverband met Sanofi met vijf jaar verlengd, wat een besparing betekent van €40 miljoen.

"Het recente nieuws rond Pharming is positief”, schrijft Martin Crum. Maar moet u het aandeel in uw portefeuille hebben? Dat leest u in zijn analyse hieronder.

FlatexDegiro onderuit

Een tegenvallende trading update van FlatexDegiro (-9%) valt slecht bij beleggers, die het aandeel bijna 9% lager zetten. Toch blijft aandelenanalist Niels Koerts positief: "De vooruitzichten voor de online broker zijn zeer rooskleurig. De rente is laag en er trekken steeds meer mensen naar de beurs. Daarbij beschikt het bedrijf over een ijzersterke marktpositie en is het schuldenvrij."

Rentes

Overal stijgende rentes. Nederland tikt met twee basispunten omhoog tot 0,03%. Eerder vandaag waren het zelfs nog vijf basispunten waarmee we omhoog gingen.

Brede markt

De AEX (-1,9%) presteerde vandaag slechter dan Frankrijk (-1,6%) en Duitsland (-1,3%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 19,5 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+0,0%), Dow Jones (-0,3%) en de Nasdaq (+0,8%).

De euro daalt net geen 0,1% en noteert nu 1,131 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-1,1%) en zilver (-2,9%) dalen.

Olie: WTI (+3,7%) en Brent (+2,9%) klimmen.

Bitcoin (-1,1%) daalt een beetje.

Het Damrak:

Bedrijven met een hoge waardering gaan op dagen zoals vandaag extra hard omlaag. Kijk bijvoorbeeld naar Relx (-4,7%), Wolters Kluwer (-4,2%) en daler van de dag: IMCD (-7,5%).

(-4,7%), (-4,2%) en daler van de dag: (-7,5%). Het koersdoel dat Deutsche Bank afgeeft voor NN Group (+0,4%) is verhoogd naar €45. Het houdadvies dat daar volgens de bank bij hoort blijft staan.

(+0,4%) is verhoogd naar €45. Het houdadvies dat daar volgens de bank bij hoort blijft staan. Deutsche Bank heeft ook zijn koersdoel voor ASR (+0,5%) met €3,50 verhoogd naar €44. Het koopadvies blijft van kracht.



(+0,5%) met €3,50 verhoogd naar €44. Het koopadvies blijft van kracht. Na ruim vier jaar en een rendement van 140% verlaagt de IEX Beleggersdesk het advies voor houtveredelaar Accsys (-2,8%) van Buy naar Hold.

(-2,8%) van Buy naar Hold. Fastned (+2%) heeft drie aanbestedingen gewonnen voor de ontwikkeling en exploitatie van drie snellaadstations langs tolwegen in Frankrijk.

Agenda vrijdag 7 januari 2022

08:00 Duitsland industriële productie nov

08:45 Frankrijk consumentenbestedingen nov

10:30 VK construction PMI dec

11:00 EU inflatie CPI dec

14:30 VS loongroei dec

14:30 VS Non Farm Payroll Report dec

14:30 VS werkloosheidspercentage dec