Vooruitblik 2022: is de hoogtevrees van beleggers terecht?

Het is niet alleen wat hoogtevrees, het klopt allemaal niet meer. Beurskoersen zijn tegenwoordig het resultaat van monetair beleid, niet zozeer van degelijke economische prestaties. De Buffett indicator staat al maanden roodgloeiend en de mummie zit zelf inmiddels voor een groot deel in cash. Ook andere beleggingsgurumiljardairs waarschuwen, Ray Dalio bv. Dus ja, het zou goed kunnen dat de rente laag blijft, of zelfs nog lager gaat, ofschoon een negatieve rente eigenlijk niet kan omdat het economische nonsens is, en dat de koersen blijven stijgen samen met de inflatie en de balansen van de centrale banken: het enige wat gelijke tred houdt met de aandelenkoersen. Nu lijken er weinig alternatieven te zijn omdat de rente domweg niet mag stijgen op straffe van repeteerfaillisementen van staat en bedrijf. Het lijkt er nog het meeste op dat we met open ogen op een afgrond afstevenen als een kudde bisons. Gelukkig zijn de CBDC al bijna klaar voor de herstart.