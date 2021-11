Minnetje voorbeurs, inflatie, Fed en heel veel bedrijfsnamen

De AEX-indicatie is -0,3%, de dollar stabiliseert op 1,13, de rentes doen één à twee basispunten lager, commodities dalen overwegend en crypto stijgt.

Dollar, inflatie en rente zijn de thema's deze dagen. Maar ach, wat de thema's ook zijn dit jaar, de beurs stijgt toch wel. We doen het vandaag met een handvol cijfers met in het buitenland nog grote namen en ieder moment kan bekend worden wie president Joe Biden als nieuwe Fed-voorzitter voordraagt.

Jerome Powell is ingeprijsd en Lael Brainard geldt als duivischer. Dat kan misschien lagere dollar en rentes opleveren als directe koersreactie.



De aandelenmarkt mag dan op het oog op de automatische piloot stijgen, de volatiliteit blijft vrij hoog voor zo'n beurs. Lichte koersdaling gisteren op Wall Street en meteen weer procenten omhoog. Zoekt u ze allemaal maar op, maar elektrische autobouwers plus aanhang dragen hier enthousiast aan bij.

Wat een koersbewegingen! Rivian deed gisteren -15,1% en nabeurs nog een keertje -3,9%. Lucid deed -4,3% en Tesla +3,3%. Nog meer:

Sono (beursgang): +154,7% en +18,0% nabeurs

Fisker -9,6% en -3,4% nabeurs



Er zijn nog cijfers op het Damrak, Lucas Bols meldt fors herstel en aardige Q3's.



Gisteravond had het zo volatiele Envipco nog cijfers:



En wie hebben we hier:

CEO, oprichter en grootaandeelhouder Jitse Groen van #JustEatTakeaway denkt in meer en niet minder.

Komt dat schuimende persbericht van hedge fund Cat Rock (5,1% belang) in 3,2,1? #AEX pic.twitter.com/zbO4pwMuYq — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 18, 2021

De opening dan en nabeus Wall Street waren er prachtige Q3's van Nvidia (+5,2%), maar een teleurstellende outlook van Cisco (-6,1%). In Hongkong staat Evergrande -5,3% en Tencent -2,5%.



De rentes.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met een bescheiden overname van IMCD, het raadsel TomTom en ArcelorMittal-fans hebben de Q3's van ThyssenKrupp:

07:55 Duidelijk herstel bij Lucas Bols

07:49 Thyssenkrupp overtreft eigen outlook

07:26 Verlies voor Envipco ondanks omzetstijging

07:13 European Healthcare Acquisition & Growth Company voltooit plaatsing

06:51 Nederlandse werkloosheid daalt naar peil van voor coronacrisis

06:50 Europese beurzen openen per saldo hoger

06:49 Bijna 255 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

17 nov Nvidia overtreft verwachtingen

17 nov Outlook Cisco Systems stelt teleur

17 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

17 nov Wall Street lager gesloten

17 nov Olieprijs lager gesloten

17 nov Na-aanmeldingstermijn levert Infestos nog eens ruim 1,4 miljoen aandelen Neways op

17 nov Wall Street koerst af op lager slot

17 nov IMCD neemt PT Megasetia Agung Kimia over

17 nov Europese beurzen licht hoger gesloten

17 nov Update: Aandeel TomTom opeens de hoogte in

17 nov TomTom en chippers uitblinkers op verdeeld Damrak

Analistenadvies:

RELX: naar £23 van £18,16 (hold) - Berenberg

Wolters Kluwer: naar €93 van €92 (hold) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met Alibaba, Applied Materials, jobless claims en de voorlopende Philly Fed:

00:00 Envipco - Cijfers derde kwartaal

00:00 Lucas Bols - Interimcijfers

07:00 Thyssenkrupp - Jaarcijfers (Dld)

13:00 Alibaba - Cijfers tweede kwartaal (Chi)

13:00 Macy's - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Applied Materials - Cijfers derde kwartaal (VS)

06:30 Werkloosheid - Oktober (NL)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - November (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Oktober (VS)

En dan nog even dit

Het i-woord weer:

Wall Street got another batch of strong earnings from big retailers, but unlike Tuesday, the markets went south on inflation fears and supply chain concerns https://t.co/JHl64wDtIV pic.twitter.com/prrtCJNI9u — Reuters Business (@ReutersBiz) November 18, 2021

Daarom is er ook veel vraag naar bijvoorbeeld huizen, aandelen et cetera...

Het werkloosheidspercentage daalde in oktober verder tot 2,9. Daarmee is de werkloosheid terug op het niveau van voor de coronacrisis. https://t.co/tRhrYqy68P pic.twitter.com/nVkHHZSrDx — CBS (@statistiekcbs) November 18, 2021

Hynix (-0,5%) is inderdaad ASML-klant:

Troubles bij chipbakker #SKHynix. Plannen om een megafabriek up te graden tot state-of-the-art DRAM-geheugenchips omdat de VS niet nog meer "Westerse technologie" naar China wil versluizen. Lees: de EUV-machines van #ASML als wapen in de tech war. Slecht voor (ASML) sentiment. pic.twitter.com/jjQ0xmm2MB — Tom Simonts (@TSimonts) November 18, 2021

In India staat een grote beursgang te floppen:

Shares in #Paytm plummeted 24% on their maiden day of trade, with investors questioning the loss-making digital payments firm's business model despite it having just completed India's largest-ever IPO https://t.co/LmcepKGPd9 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 18, 2021

Gaming +55%, de videokaarten niet aan te slepen en het bedrijf gaf geen exacte cijfers AI:

Nvidia crypto mining chip sales fell off a cliff this quarter https://t.co/HQgP0Y0r9Q — CNBC (@CNBC) November 18, 2021

Jammer dan:

Cisco reports disappointing revenue and issues forecast that misses estimates https://t.co/UZJiSy7rka — CNBC (@CNBC) November 17, 2021

2030:

China's Baidu wants to launch its driverless robotaxi service in 100 cities by 2030 https://t.co/rHjMxnIC2v — CNBC (@CNBC) November 18, 2021

Nog meer automotive:

WATCH: Volkswagen plans to double staff numbers at its charging and energy division, roll out new payment technology next year and strike more alliances to take on Tesla in a key electric vehicle battleground - power infrastructure https://t.co/oU3in7GC7i pic.twitter.com/9W8GJEp4ZH — Reuters Business (@ReutersBiz) November 18, 2021

Hoe ver is China is de grote vraag:

Tsinghua Unigroup: China’s hopes of semiconductor self-sufficiency rest on a bailout https://t.co/xFThD30nNb | opinion — Financial Times (@FT) November 17, 2021

Samen, het kan dus wel:

China is releasing some oil from its strategic reserves after the U.S. invited it to participate in a joint sale https://t.co/YV2aXyf17w — Bloomberg Markets (@markets) November 18, 2021

Deze nog:

Bill Gates' TerraPower will build its first advanced nuclear reactor in a coal town in Wyoming https://t.co/LJvJqWVhh3 — CNBC (@CNBC) November 17, 2021

En dan tot slot:

Voor diegene die zeker weten hoe de energie transitie er uit gaat zien. Dat wist men in 1974 ook heel zeker.

Of zoals ze in beleggingsland zeggen; Mr Market makes you humble. https://t.co/RgSQTGqGAj — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 17, 2021

Niet genoteerd, maar Elon Musk:

Elon Musk gave an update on SpaceX's Starship development program tonight:



– Targeting first orbital launch in January or February

– Up to 12 launches in 2022 to complete testing

– Moving to "real payloads" in 2023

– At least 90% internally funded so farhttps://t.co/Eiqa87h55N — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) November 18, 2021

Veel plezier en succes vandaag.