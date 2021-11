Verlies voor Envipco ondanks omzetstijging

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft in het derde kwartaal de omzet licht zien stijgen, maar het resultaat onder druk zien staan. Dit bleek woensdagavond uit cijfers van de recyclingspecialist.

De omzet steeg van 9,1 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020 naar 9,5 miljoen euro in het derde kwartaal van 2021.

Het EBITDA-resultaat daalde evenwel van 2,6 miljoen euro naar 0,7 miljoen euro. Het nettoverlies in het derde kwartaal kwam uit op 0,4 miljoen euro. Vorig jaar meldde het bedrijf nog een winst van 1,4 miljoen euro.

De operationele kosten stegen op jaarbasis met 0,7 miljoen euro, mede vanwege hogere investeringen.

De operationele kasstroom was met 3,7 miljoen euro positief tegenover 0,7 miljoen euro negatief vorig jaar.

CEO Simon Bolton sprak van een solide kwartaal dat in lijn was met de eigen verwachtingen. De topman wees op nieuwe contracten in Malta en Noord-Amerika die zullen bijdragen aan de omzet in het lopende vierde kwartaal en in 2022.

De topman is "zeer positief" over de vooruitzichten en de successen die momenteel in Europa en Noord-Amerika worden geboekt.

Envipco zegt "sterke groeiverwachtingen" te hebben voor het lopende vierde kwartaal en voorziet dat het solide momentum aanhoudt in de eerste helft van 2022. "We hebben vertrouwen in onze strategie, investeringen en ons vermogen om een sterke groei en financiële prestatie te realiseren", aldus Envipco, dat zegt voldoende financiering te hebben om de groeiplannen uit te voeren.