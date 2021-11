Duidelijk herstel bij Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols heeft in het afgelopen halfjaar de omzet weer zien terugveren naar het niveau van voor de coronacrisis. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amsterdamse destillateur.

Volgens CEO Huub van Doorne is die omzetgroei vooral te danken aan "de verdere heropening van de horeca, positief momentum voor onze merken in belangrijke markten en een gunstige vergelijkingsbasis". Hij wees daarbij nadrukkelijk op "de uitstekende resultaten in de VS". Ook presteert het merk Passoã boven verwachting in veel belangrijke markten "en de resultaten zijn spectaculair", meent de topman.

In de meeste markten kende de destillateur een sterk herstel, met uitzondering van Japan en Zuidoost-Azië. Ook het reissegment bleef achter als gevolg van de coronamaatregelen.

Resultaten

Afgelopen halfjaar behaalde Lucas Bols een omzet van 45,6 miljoen euro. Dat is fractioneel meer dan in dezelfde periode vóór de coroancrisis, en 70 procent meer dan de 26,8 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

De brutomarge was met 56,6 procent vrijwel gelijk aan een jaar eerder, maar wel 1,6 procentpunt minder dan voor de corona-uitbraak. De EBIT steeg op jaarbasis van 4,3 miljoen naar 12,1 miljoen euro en de nettowinst van 1,9 miljoen naar 7,7 miljoen euro. "Er werden gerichte structurele besparingen op overheadkosten gerealiseerd."

Ook de operationele vrije kasstroom liep op, van 9,6 miljoen naar 11,4 miljoen euro.

De nettoschuld daalde met 8,9 miljoen euro naar 83,5 miljoen euro. Lucas Bols voldeed daarmee volledig aan de aangepaste bankconvenanten. Bij de laatste jaarcijfers zei Van Doorne al de schuld dit jaar tot onder de 90 miljoen euro terug te willen brengen.

"Onze gedisciplineerde focus op kosten en cashmanagement blijft van kracht en heeft geleid tot een hoge kasstroomgeneratie en een aanzienlijke verlaging van de nettoschuld", aldus de CEO.

Vanwege de coronacrisis keert Lucas Bols geen dividend uit. In mei zal worden besloten of het dividend weer kan worden hervat, wat wel de intentie is.

Outlook

Lucas Bols verwacht, nu de vaccinatiegraad gestaag toeneemt en aannemende dat het wereldwijde herstel van de on-trade doorzet en restricties geleidelijk verdwijnen, ook een sterke tweede helft van het jaar.

Daarbij is de omzetgroeidoelstelling voor de Global Cocktail Brands verhoogd naar 4 tot 5 procent per jaar.

Wel verwacht de destillateur een stijging van de input- en logistieke kosten. Dit drukt de marges en de winst. Wisselkoerseffecten zullen beperkt zijn, onder meer dankzij reeds afgedekte valutaposities.

"We streven ernaar over het boekjaar 2021/22 een operationele winst te behalen die in de buurt komt van het boekjaar 2019/20, vóór de pandemie, hetgeen het sterke herstel van onze performance en resultaten ten opzichte van 2020/21 aantoont", aldus Lucas Bols.