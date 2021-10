IEX Podcast: "Het feest bij tech is nog niet voorbij"

Is het ABP er voor de linkse klimaat lobbyisten of voor de pensioen premie betalers en gepensioneerden?

Duidelijk is, dat de gepensioneerden en premie betalers van het ABP weinig tot niets te vertellen hebben.

Door de ondoordachte mededeling dat aantrekkelijke energie fondsen in de verkoop gaan, zullen andere belegging fondsen, deze uitverkoop maar al te graag oppikken.

Grote investeerders weten dat de energie transitie tijd nodig heeft en dat tekorten tot sociale onrust/hoge inflatie kunnen leiden, vooral omdat exploratie bronnen schaarser worden.

Er is weinig energie keuze, het opstarten van een kerncentrale heeft 5 jaar nodig en waarheen met het kernafval?

Afgelopen jaar werd liefst een miljard €., door het ABP uitgegeven aan “”beleggingen adviezen””. desondanks staat de gemiddelde dekkingsgraad op 98,8%.

Ik vraag mij af, of deze o.m. Shell uitverkoop, weer een duur advies of druk vanuit de klimaat lobby is.

Waarom doet de directie van het ABP de door de inflatie aangetaste laag of geen rentende staatsobligaties niet de deur uit, vooral nu de ECB maar blijft doordrukken en de Fed de $ verder t.o.v. de €, aansterkt?

Een structuur wijziging, waarbij deskundige premie betalers en gepensioneerden meer invloed krijgen, boven de door de politiek indirect benoemde bestuurders, is aan te bevelen.