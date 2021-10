Over energiecrisis, rente, aandelen en historische paralellen

"De aardgasfutures trokken woensdag scherp terug, een dag na de vaststelling van de hoogste prijs sinds 2008, toen de Russische president Vladimir Poetin zei dat het land de leveringen aan Europa zou opvoeren, dat de dupe wordt van een wereldwijde energiecrisis.



Poetin zei dat de gasverkoop aan Europa een record zou kunnen bereiken en dat de stromen via Oekraïne het contract van Gazprom met Kiev zouden kunnen overschrijden, meldde Reuters . Critici hebben Rusland beschuldigd van het achterhouden van voorraden .



De opmerkingen deden de aardgasfutures in Europa kelderen. Na een stijging van bijna 40% eerder woensdag, UK aardgasfutures GWM00, -6.70% daalde met meer dan 5% tot 285,45 pence per therm"



Oom Vladimir heeft het oude Europa in de broekzak, er is er maar een die aan de kraan draait, inderdaad!



Over 5 weken bij -10* ff een beetje afknijpen om Frau Merkel in een trui te doen hijsen in de keuken?