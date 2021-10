Over energiecrisis, rente, aandelen en historische paralellen

Het kan ook nog dat de huidige energiecrunch (om een hip woord te gebruiken) bijna letterlijk met een sisser afloopt. Gas dus.

VS gas future knikt tikje naar benee https://t.co/vCUGnEWxBR pic.twitter.com/YfFYIzCSOb — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 6, 2021

Als de prijs maar goed is, staan de Russen klaar, de Noren hebben ook nog wel wat en aangezien in Den Haag niemand weet waar Groningen ligt... Slochteren dus. Als de nood aan de man komt, zit daar ook nog een en ander in de bevende en bibberende grond. Bij Loppersum rechtdoor, CNBC kent daar wel de weg.

Groningse gas op SieEnBieSie pic.twitter.com/ysKxySnUdx — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 6, 2021

Dat als de prijs maar goed is, zeg ik niet voor niks.

Hoe belangrijk is Rusland voor gaisimporten in EU?

NB LNG schepen gaan daar naar toe waar de hoogste prijs wordt geboden en dat is recentelijk Azië. pic.twitter.com/5prbwm2ZWH — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 6, 2021

Waar ik naar toe wil, is echter dit. Wat leert de historie ons? De ergste energiecrisis was die van 1973: de olieboycot. De tijd van goedkope olie was toen definitief voorbij. Helaas heb ik niet meer data uit die tijd dan dit. De AEX bestond nog niet (anno maart 1983) en daarom neem ik de MSCI Netherlands Index.

Let wel, Royal Dutch Shell heeft daar nooit ingezeten, want MSCI vindt dat Brits. En ik ben een paar jaar te voorbarig met die huizen, excuses.

Huizen waren pas in 1983-1984 goedkoop. Eind jaren 70 liep de prijs de spuigaten uit net als nu. pic.twitter.com/G35iulmSp8 — Candelaer (@Candelaer) October 6, 2021

Ik trek mijn grafiek door en mijn verhaal gaat bijna als vanzelf over van energie naar rente en aandelen. Exacte getallen heb ik dus niet, maar de inflatie liep in die tijd op tot wel 10%. Totdat Fed-voozitter Paul Volcker er in 1981 met een Fed Fund Rate van maximaal 20% (!) het inflatiespook knakte.

Dat u weet dat de Fed tot álles in staat is als het moet en Volcker was de meest gehate man van de VS. Nu snapt u ook waarom huizen in de jaren daarna spotgoedkoop waren - maar uw maandlasten niet! U lag krom voor de bank. Ik weet nog dat mijn ouders het daarom destijds niet aan durfden om een huis te kopen.

Net als nu misschien, omdat u de huizenprijzen weer zo hoog vindt ondanks bespottelijke hypotheekrentes tegenwoordig. Aan de keukentafel bij ons ging het destijds alleen over rentes en maanlasten. Ik kan me nier herinneren dat ooit de huizenprijzen zelf ter sprake kwamen. Mijn volgende zin voelt u al aankomen?

Het is inderdaad in 2021 precies andersom. Zelfs in de meest serieuze huizenmarktanalyses kom ik anno nu soms de rente niet eens tegen. Het gaat alleen maar over de prijzen. Zelfs rekenmeester Bartjens van Het Financieele Dagblad presteerde het een paar weken terug.

Terug naar mijn plaatjes, aandelen gingen wel lekker lopen nadat Volcker zijn laatste sigaar bij de Fed uitdoofde. Tot de beruchte krach van eind 1987.

Die liep er echter zo weer uit. Trek ik nog even de grafiek helemaal door tot nu met twee enorme bullmarkets, een hele dikke bear market en drie krachs.

Hierboven ziet u de logaritmische grafiek van de MSCI Netherlands Index, hieronder de lineaire. Wellicht concludeert u onwillekeurig, net als ik, dat waar in 1981 rente haar hoogtepunt bereikte, aandelen op apegapen lagen (vanaf ongeveer 1960 was het al niks), dat misschien nu andersom is: peak stocks!

Het zou kunnen, want alles kan op de beurs. U kan voorsorteren wat ik dan maar even De Grote Draai ga noemen áls, maar dat is uw risico als het toch (weer) de andere kant uit gaat. En waar u dan ook heen moet met uw geld? Aandelen en obligaties hoeft u dan niet veel van te verwachten, dunkt me.

Commodities, sparen, goud en crypto dan maar?