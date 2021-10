Slotcall: Goede cijfers, slechte beurs

Rond lunchtijd leek de AEX het openingsverlies volledig in te lopen, maar op het slot gaat er uiteindelijk toch 0,7% van af. Een tegenvaller, want er valt vandaag het nodige positieve nieuws te melden.

De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie kwam uit op 61,1 punten en dat was een tikje beter dan de 59,6 waarop de markt rekende. Tevens betekent een stand boven de 60 punten een stevige toename van de economische activiteit in september.

Ook het Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan, was een meevaller. Er kwam een stand van 68,1 uit de bus terwijl economen uitgingen van 67,1. Normaal gesproken aanleiding voor groene koersen, maar niets is minder waar. Na het uitkomen van deze macro's gingen de beurzen alleen maar verder omlaag.

Het zijn de cyclische aandelen die het onderspit delven. Voorbeelden zijn ArcelorMittal (-4,8%), Besi (-3,2%) en ASML (-2,1%). Defensieve havens zoals Relx (+1,8%) en Wolters Kluwer (+0,6%) worden daarentegen gekocht. Binnen de AMX zie ik een opvallende stijger genaamd Basic-Fit: het aandeel speert zonder duidelijk aanwijsbare reden 6,0% omhoog, maar het handelsvolume ligt aanmerkelijk hoger dan het daggemiddelde. Ik houd het in de gaten.

Coolblue

Het nieuws van de dag is de naderende beursgang van Coolblue. In april had het bedrijf zijn IPO nog uitgesteld, omdat de interne organisatie van de webwinkel nog niet goed op orde was. De koers van grootaandeelhouder HAL (belang van 49%) stijgt naar aanleiding van het nieuws 1,8%.

Dat de koers van HAL oploopt, valt te begrijpen. Deze beursgang komt eerder dan verwacht, zo was het mijn inschatting dat het bedrijf pas volgend jaar de gong zou luiden. En een beursgang is positief, omdat de waarde van Coolblue door een beursnotering beter tot uiting komt in de koers van HAL.

De waarde van Coolblue wordt door de markt geschat op circa €3 tot €6 miljard. Mocht de werkelijke prijs in het midden van deze bandbreedte uitkomen dan is het belang van HAL in de webwinkel zo'n €2,2 miljard waard. Ter vergelijking: Coolblue staat voor slechts enkele honderden miljoenen in de boeken. Kortom, de netto-intrinsieke waarde van HAL gaat hierdoor stevig omhoog.

Toch valt de koersstijging van HAL uiteindelijk een beetje tegen. Dit is mede omdat deze beursgang niet helemaal onverwachts komt. Een waardestijging van Coolblue was dus al verwerkt in de koers van de investeringsmaatschappij. Welke marktwaarde ik voor Coolblue rechtvaardig acht, leest u in dit artikel.

ING

ING (-0,5%) maakte vanochtend bekend voor €1,7 miljard aan eigen aandelen in te kopen. Dit is 3,5% van het uitstaande aandelenkapitaal. Normaal gesproken gaat de koers op een dergelijk bericht omhoog. Dit keer echter niet.

Dit komt doordat de grootbank bij de publicatie van de halfjaarcijfers al meldde dat er €1,8 miljard klaar ligt voor beleggers. De aankondiging van dit omvangrijke aandeleninkoopprogramma komt dus niet als een volslagen verrassing.

De IEX-Beleggersdesk rekent voor 2022 op een winst per aandeel van €1,18. Dit impliceert een getaxeerde K/W van 10,5. Of ING daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

ING Groep laat er geen gras over groeien #ING https://t.co/gduBjNt9fq — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 1, 2021

Rentes

De rentes maken vandaag een duikvlucht. De fikse rentestijging van begin deze week wordt daarmee grotendeels weer ingelopen.

Nederland: -5 basispunten (-0,12%)

Duitsland: -4 basispunten (-0,24%)

Italië: -6 basispunten (+0,81%)

Verenigd Koninkrijk: -2 basispunten (+1,00%)

Verenigde Staten: -5 basispunten (+1,48%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -3,1%

AEX deze maand: -0,7%

AEX dit jaar: +22,8%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +25,4%

AEX grootste daler

Het is geen publiek geheim dat de chippers nogal een zware weging hebben binnen de AEX (-3,1%) en dan heb ik het met name over ASML. De chipgigant uit Veldhoven verliest deze week bijna 15%. Met een indexgewicht van 17,6% zorgt ASML er in zijn eentje al voor dat de hoofdindex 2,6% daalt. Zonder ASML hadden we in Amsterdam dus een outperformance behaald, maar zo werkt het natuurlijk niet.

AEX

De gasprijzen spuiten omhoog en dat betekent goed nieuws voor Royal Dutch Shell (+8,0%). De rentes (met name in de VS) liepen deze week wat op en dat is weer gunstig voor onze financials. Het komt niet iedere dag voor dat ING 4,9% wint bij een AEX die ruim 3% zakt. Alle aandelen met een hoge beta bungelen onderaan. Besi (-16,0%) is hiervan een exemplarisch voorbeeld.

AMX

Intertrust (+8,5%) heeft te maken met een activistische aandeelhouder en maakte vanochtend bekend voor €100 miljoen aan eigen aandelen in te kopen. Flow Traders (+2,7%) moet het van dit soort volatiele beursweken hebben en voor Aperam (-6,8%) geldt precies het tegenovergestelde.

ASCX

ForFarmers (+2,7%) toont eindelijk teken van leven en Van Lanschot Kempen (+5,3%) profiteert van het goede sentiment onder de financials. Ordina (-6,1%) lijkt sinds de teleurstellende halfjaarcijfers niet meer te kunnen stijgen.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Martin Crum de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!