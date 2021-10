Mijn portefeuille is een bloedbad

Deze derde Slimste Belegger-week zou ik het liefst snel vergeten. Waar anderen flinke winsten hebben gegenereerd, verging het turbobeleggen mij deze week ronduit slecht. Mijn portefeuille is dan ook een heus slagveld.

Om mijn eer te redden kan ik de schuld nog wel ergens anders zoeken, maar de enige plek waar ik die zal vinden, is in de spiegel. Ik heb mijn portefeuille niet nauwlettend genoeg in de gaten gehouden. Een domme fout, zeker op de dagen dat de beurzen renteangst beleven en rode cijfers noteren. Een fout die mijn Turbo Long-beleggingen duur is komen te staan.

De enige plusser in mijn portefeuille

Had ik geen Turbo’s Short die floreerden dan? Gelukkig wel. Mijn Turbo Short op Fastned die ik vorige week om fundamentele redenen had aangeschaft doet het goed. Op moment van schrijven, de ochtend van vrijdag 1 oktober, kleurt de beurs weer rood. Als geluk bij een ongeluk doet Fastned lekker mee. De +10% die is verschenen achter de turbo, doet mijn cursor twijfelend boven de verkoopknop zweven. Helaas weegt deze relatief schamele plus niet op tegen de monsterlijke verliezen die nu volgen.

Allereerst is daar mijn Turbo Long op de AEX. Mijn strategie om met de markt mee te stijgen pakt niet al te best uit. Althans, de turbo groeit wel, maar meer zoals Benjamin Button groeide. Op de lange termijn zou dit vermoedelijk wel de goede kant op gaan, maar de termijn is niet lang. En dat betekent dat ik momenteel tegen een verlies van 27% aankijk. Vergelijkbaar met de -23,3% die resulteert uit mijn Turbo Long op Arcadis. Deze had ik vanuit technische oogpunt een poos geleden aan mijn portefeuille toegevoegd. Mijn technische oog kijkt blijkbaar scheel.

Ruim 60% in de min

Toch komen we bij de rood-roder-roodst-show uit bij mijn Turbo Long op ASML. Chippers liggen er niet zo lekker bij doordat beleggers groeiaandelen even mijden vanwege rentepraat in de wandelgangen. Voeg daar een forse hefboom van 7,9 aan toen en voilà, een verlies van ruim 60%. Mijn portefeuille (exclusief het geld dat ik won met het goed beantwoorden van quizvragen) staat op dit moment 8,2% in het rood.

Mijn portefeuille rond 11:00 op vrijdag 1 oktober.

Gelukkig zijn de verloren centen fictief. Qua kennis word ik van al deze verliezen alleen maar rijker en dat kost me – behalve een beschadigd ego – helemaal niets. Die turbokennis ga ik maandag 4 oktober verder opkrikken. Langetermijnbelegger Jim Tehupuring legt in zijn gratis webinar namelijk uit hoe hij dit kortetermijnspel aanpakt. Zorg dat u erbij bent.

Volgende week is alweer de laatste week van de competitie. Ik zal mijn best doen de schade terug te brengen en de competitie positief af te sluiten. Meedoen kan nog altijd. Meld u nu aan via de groene knop hieronder en wie weet wordt u de laatste weekwinnaar van de Slimste Belegger 2021.