Verwarrend: wordt de beurs nou duurder of goedkoper?

Plaatje van mij van gisteren, de S&P 500 wordt goedkoper omdat de winstverwachtingen sneller stijgen dan de koersen.



Dit is op basis van de verwachte winsten. Omdat we rendement in toekomst moet behalen en niet meer aan het verleden kunnen verdienen, vind ik dit zelf de belangrijkste koers/winstverhouding. Faites vos jeux, want er zijn argumenten om andere te gebruiken. De Cyclically Adjusted Price Earnings (CAPE) bijvoorbeeld.

Die heet ook wel de (Robert) Shiller PE, vernoemd naar zijn Nobelprijswinnende uitvinder. Deze KW is een gemiddelde over de afgelopen tien jaar, om - zoals de naam al zegt - te corrigeren voor de economische cyclus. En die KW stijgt juist. En dan is de vraag wie gelijk krijgt. Alleen de toekomst weet het antwoord.

S&P 500 Shiller P/E Ratio ("CAPE Ratio") moves above 39 for the first time since October 2000. $SPX pic.twitter.com/VxpkR2P8AO — Charlie Bilello (@charliebilello) August 27, 2021

Ik kom wel een kritiekpuntje tegen op die Shiller en misschien wel alle KW's. Het is ook wat Cathie Wood van de Ark Innovation ETF zegt. Door de almaar versnellende technologische revolutie versnellen waardecreatie en winstgevendheid zich, wat een structureel hogere waardering voor aandelen rechtvaardigt

Daar ben ik het zelf mee eens, maar of dit nou ook voor de brede markt geldt? Die kenmerkt zich weer door al decennialang een afname van het aantal aandelen, maar wereldwijd wel steeds meer beleggers, door vooral goedkopere en zich steeds verder democratiserende markten. En dat levert duurdere aandelen op.