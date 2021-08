Slotcall: Ook gij Heijmans?

Na een lagere opening weet de AEX (+0,8%) het uiteindelijk toch voor elkaar te krijgen om in het groen te sluiten. Het is met name Adyen (+3,9%) die de hoofdindex een zetje in de rug geeft.

Het betaalplatform bewees gisteren bij de publicatie van de halfjaarcijfers dat het zijn groei weet om te zetten in een hogere winstgevendheid. Met name de verdubbeling van de winst is indrukwekkend.

Verder zijn de bewegingen van de hoofdfondsen beperkt. Ahold (+0,9%) zet een nieuw jaarrecord op het bord en ook de chippers ASML (+1,2%) en ASMI (+1,6%) vinden de weg omhoog. Een duidelijke aanleiding kan ik echter niet vinden.

Binnen de AMX valt Galapagos (-2,1%) in negatieve zin op. Sinds de afkeuring van Filgotinib door de Amerikaanse toezichthouder FDA zit er geen enkel momentum meer in het aandeel. De koers staat zelfs op het laagste niveau sinds juni 2016.

Heijmans

Wie gisteren van BAM (-2,5%) naar Heijmans (-7,4%) overstapte, komt vandaag van een koude kermis. Laatstgenoemde staat in de uitverkoop, omdat het een voorziening neemt van €34 miljoen vanwege de verloren rechtszaak tegen TenneT inzake de Wintrack11-projecten.

TenneT trok zich in september 2018 terug uit deze projecten vanwege verschil van inzicht, en dat was volgens de rechter gegrond. Omdat bouwers opereren in een business met lage marges, hakt deze afboeking fors in op de nettowinst van het bedrijf.

Onderaan de streep hield Heijmans in de eerste jaarhelft €10 miljoen over en dat was een jaar geleden nog €15 miljoen. Ter vergelijking: de omzet van de bouwer kwam uit op €881 miljoen. Dit impliceert een nettowinstmarge van amper 2%. Dat notabene in een economisch gunstige periode.

Rentes

De Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier maakt een duikvlucht.

Nederland: -1 basispunt (-0,37%)

Duitsland: -1 basispunt (-0,50%)

Italië: -2 basispunten (+0,54%)

Verenigd Koninkrijk: -2 basispunten (+0,52%)

Verenigde Staten: +1 basispunt (+1,25%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -0,4%

AEX deze maand: +6,8%

AEX dit jaar: +23,5%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +25,5%

Chinese beurzen onderuit

Vrijwel alle Europese beurzen sluiten deze week in het rood. Het verlies van 0,4% voor de AEX valt dus eigenlijk nog wel mee. Het zijn met name de technologie-aandelen die ervoor zorgen dat het verlies binnen de perken blijft. De schade valt bepaald niet mee voor de Chinese Indices. De Hang Seng index verliest zelfs 6%.

AEX

Just Eat Takeaway (+9,1%) maakt een mooie rebound. De cijfers waren beter dan verwacht, al moet het bedrijf wel stevig investeren in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië om zijn leidende marktpositie te behouden. Dit gaat ten koste van de marges en dus de winstgevendheid. Prosus (-9,3%) heeft last van het slechte sentiment onder Chinese aandelen. De investeringsmaatschappij heeft immers een stevig belang in Tencent.

AMX

De knaller van de week is TKH (+10,0%). Het technologiebedrijf uit Haaksbergen rapporteerde een winstgroei van 51% en dat is aanmerkelijk beter dan verwacht. Hier staat tegenover dat cyclische aandelen zoals Aperam (-7,4%) en AMG (-8,9%) corrigeren. Als het marktsentiment verslechtert, zijn dit altijd de eerste aandelen die een dreun krijgen.

ASCX

ForFarmers (-9,3%) moet alle zeilen bij zetten om zijn marktaandeel in Duitsland te behouden. Het veevoedersbedrijf doet dit door zijn prijzen te verlagen, wat ten koste gaat van de winstgevendheid. Niet de berichten die de markt graag hoort. Ook voor de aandeelhouders van Wereldhave (-7,6%) is het een week om snel te vergeten.

