Slotcall: De verzekeraars stralen, waarvan één in het bijzonder

Vraag voor de Podcast:



Was in een fietsenzaak in Egmond voor een buitenband. Probleem: weinig keuze, want China levert geen rubber aan de Europese rubberfabrieken,. Gevolg: bijna geen buitenbanden te bestellen. De verwachting is dat een band 10Euro ps duurder gaat worden. Vervangende rubber producerende landen hebben hun prijzen flink verhoogt en kunnen de vraag niet aan.

Tevens: karton gebrek. Ze vertelde dat een kartonnen doos waar ze haar spullen in verpakt flink duurder is geworden, omdat er een te kort is aan karton. Gevolg: verpakkingsmateriaal wordt een stuk duurder. Ook diverse andere spullen worden niet meer door China geleverd. Niks met Corona te maken verder, maar dat komt door de enorm gestegen binnenlandse vraag naar fiets spullen en de “ niet aan oa. de EU lever dwang “ van de Chinese overheid. Gevolg niet te leveren.

Dit alles gaat imho een groot probleem worden. De inflatie zal hierdoor flink stijgen is mijn gedachte.

Als karton schaars wordt, dan draait de economie overuren…. Teveel misschien.

Wat denken jullie hierover?